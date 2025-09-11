霍汶希同海兒親身體驗半山豪宅興奮直言想買樓　即場教海兒投資術

英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani） 聯同旗下藝人海兒（Hedy） 日前驚喜現身中環英皇地產「the MVP」售樓處，為豪宅項目造勢！二人率先與傳媒一同欣賞全新宣傳短片 《Mid-Leveller Citywalk》，短片圍繞「身份」、「美食」、「家庭」及「大自然」四大主題，帶觀眾全方位感受半山豪宅 the MVP 的非凡生活魅力。其後二人更即場於展區「The Showcase」拱形長廊試玩特製互動裝置，重溫當日的拍攝花絮及精華片段。



霍汶希（Mani） 和海兒（Hedy）觀看宣傳短片，全方位感受半山豪宅 the MVP 的非凡生活魅力。（官方圖片）

在活動上，Mani 坦言對半山情有獨鍾：「我真心好鍾意半山環境！太平山街一帶有特色小店、藝術畫廊同文青咖啡店，氛圍 chill 又 relax，既寧靜又時尚，充滿韻味。我平時工作真係好忙，但今次拍完這個 Citywalk，真係好似「叮一聲」咁，提醒我生活有時要適當放慢腳步，好好去享受。咁樣先可以儲到能量，繼續向前拼搏！」海兒則興奮直言：「今次拍攝真係大開眼界！能夠同幾位 MVP 一齊探索半山生活品味，非常難得。拍完之後我更加覺得半山係我嘅夢想居所，要努力搵錢升級做 Mid-Leveller！」

Mani及海兒於展區「The Showcase」拱形長廊試玩特製互動裝置。（官方圖片）

談及投資，Mani被譽為製造最多MVP藝人的金牌經理人，她以Most Valuable Producer的敏銳眼光，將住半山比喻為簽約藝人：「投資最重要係搵Most Valuable Prospect！簽藝人要睇實力同潛力；住半山則要考慮長遠價值同周邊配套！」她更笑言海兒是她近期的最佳投資，盛讚她在聲樂界的專業表現及耀眼魅力，與「the MVP」樓盤一樣「吸睛又有內涵」。

海兒稱入場時Light Show非常震撼。（官方圖片）

海兒首次參觀售樓處的海兒在場內各個展區不斷打卡影相，大讚感覺似看了場immersive藝術展。（官方圖片）

活動過後二人一同參觀示範單位，對單位室內奢華設計及配套讚不絕口，Mani更即興擔任導演，拉住海兒即場拍「開箱 room tour」。Mani表示：「示範單位嘅用料同細節精緻考究，睇完真係有心動想樓換樓，仲要係公司自己的樓盤，唔知老闆會唔會肯畀我一個折扣入手呢！」海兒則表示: 「今次是我第一次參觀售樓處，感覺似睇咗場immersive藝術展，特別是入場時個Light Show非常震撼，同埋啲特製燈光裝置都好impressive，自己都不斷喺場內各個展區打卡影相。絕對係MVP級體驗！」

海兒在宣傳短片內片段。（官方圖片）

一連四集的Citywalk短片，由海兒繼「恨駕女團」後再度擔任主持，並聯同四位不同界別的「MVP」代表，包括金牌經理人霍汶希(Mani)、名模及藍帶甜品師Amanda S、憑《香港四徑大步走》榮獲香港電影金像獎最佳新晉導演的Robin Lee以及親子界超人氣KOL Sue Chang，以「Most Valuable Place」身份地位、 「Most Valuable Premium」品味生活、 「Most Valuable Panorama」自然景致以及 「Most Valuable Parents」親子教育四大主題，深入探索其多重生活面貌，完美呈現 the MVP 所代表的非凡優越生活態度和享受。足本版短片由即日起，一連四日在英皇集團（@emperor.hongkong）以及Mani、海兒同其他三位MVP的官方Facebook及Instagram隆重發佈，粉絲們萬勿錯過！