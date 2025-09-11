陳漢典Lulu結婚｜吳宗憲也嚇瘋！豪封七位數台幣人情　揭婚禮時間

Lulu黃路梓茵今天中午突拋震撼彈，宣布和主持「綜藝大熱門」的搭檔陳漢典結婚。



連兩人的恩師吳宗憲都被瞞在鼓裡，吳宗憲剛聽聞Lulu婚訊，驚訝表示：

不要說別人。我也瘋狂地，嚇了一跳。

他表示昨天就知道，實在忍不住，還在機場直播了一大段不知所云的話。

陳漢典與《綜藝大熱門》搭檔Lulu結婚，連兩人的恩師吳宗憲都瞞過。（節目截圖）

吳宗憲對於Lulu宣布婚訊，直呼「不要說別人。我也瘋狂地，嚇了一跳。那人生就是這樣，有時候很多都不可能竟然也都夢想成真」。

一起工作了10幾年，他們竟然真的在一起了。我昨天就知道，實在忍不住就在機場直播了不知所云的一大段。

對於兩人戀情似乎真的是毫不知情。

封200萬台幣人情 預計明年才辦婚宴

吳宗憲透露，兩人交往時間近1年，感性表示「看著他們一點一滴，有時候在辛苦的工作當中開開玩笑，也算是時間外的一點娛樂。只是；沒想到這一切竟然是真的。那也真的是綜藝大熱門的一個超級的happy ending 」。

他先前曾放話如果兩人結婚，他就會包200萬台幣（約51萬港元）的人情，他表示自己會先準備好，並說兩人預計明年才會辦婚宴。他也對這對新人獻上祝福：

我常說；要決定終身大事最重要的就是：心裡面要有一個想法，你已經決定好每一天的醒過來就是這一張臉了！而我很確定；你們兩個醒過來應該都會看著這一張熟悉的臉，然後會心的微笑，然後一起說：綜藝大熱門，Hito！

藝人Lulu黃路梓茵11日在社群平台發文，宣布即將與搭檔陳漢典結婚。（Lulu黃路梓茵Facebook）

