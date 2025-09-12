女神配對計劃 ｜Matt出盡死力守護Maggie　崩潰自封節目運動擔當

女神配對計劃｜由林盛斌（Bob）擔任金牌媒人兼主持的無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃 最後告白》將於9月12日晚十點半及9月14日晚八點翡翠台播出最後兩集。9月11日晚一集，Yuki、Kris及Step、Jacob先後上演了「最後約會」，Ｍ＆Ｍ CP挑戰高難度雙人瑜伽，Matt出盡死力守護Maggie又再瘋狂加分。



9月11日晚一集，Yuki、Kris及Step、Jacob先後上演了「最後約會」，Jacob的「我希望可以成為你嘅夏枯草」，以及無限期「打xx」券，盡顯對Step的關注、甜蜜以及為Step變Man的決心！至於今晚播出的第5集，則分別有Carman/Matthew、Maggie/Matt，及Sophie/Eddie上演「最後約會」，Carman組繼續走「體力勞頓」及「搞gag」風格；默契度封神的M&M將挑戰高難度雙人瑜伽；至於明顯「戀人未滿」的S&E，則上演了一段淒美的心靈雞湯戲碼。

先後為《女神》獻出了公主抱Squat、超級無敵扯大纜、公主抱食百力滋、甜蜜Sit Up的Matt，當發現Maggie安排的約會是雙人瑜伽時，忍不住露出超崩潰表情，並搞笑自封《女神》運動擔當：「我懷疑我唔係嚟追女仔，我係嚟做運動。」Matt雖然肌肉發達，但由於算是首度挑戰瑜伽，故全程配合Maggie做動作時均面露痛苦表情、更一度「紅都面晒」兼爆青筋。

期間二人挑戰其中一款「飛天款式」動作，由於「零經驗」的Matt要靠單腳撐起Maggie整個人的重量，全程相當驚險，就連瑜伽達人Maggie也嚇到全程「尖叫無限Loop」，而且多番出現「搖擺不定」情況；最終Maggie挑戰兩次均是失敗收場，而兩次臨「跌下來」前，Matt都會出盡死力及辦法確保Maggie不會受傷，暖男指數爆燈！

務實的戀情自然離不開因規劃未來而預見的煩惱及不安，今集M&M將齊齊敞開心扉，將自參加《女神》遇到的迷思及擔憂和盤托出，並分享了如何看待「人生伴侶」這件事；二人還會互送極有心思的「愛的禮物」，期間Maggie因為Matt以特別的方法還原了當初追求Maggie時的一句承諾，瞬間哭成淚人兼手震，到底是甚麼承諾如此有威力？

第5集預告：Sophie下雨天穿火紅露背長裙，與Eddie赴「最後約會」，畫面浪漫唯美，Eddie出奇招令Sophie爆笑完再爆喊。

另一焦點「最後約會」，非葉蒨文（Sophie）與Eddie莫屬，Sophie為了回應Eddie的愛意，特意穿上超美麗的紅色大露背長裙赴會，加上二人約會全程下著毛毛細雨，畫面唯美。

同樣帶著沉重心情赴會的Eddie及Sophie，憑藉簡單的三件事，圓了各自的遺憾、也得到了各自的釋懷。席間Sophie一再讚許及鼓勵Eddie，目的就是想安撫男方：「我希望畀到溫暖佢，令佢繼續堅持打開自己個心。」、「有時我覺得佢好孤單，我想話畀佢聽，佢冇佢想像中咁孤單，大家亦冇自己想像中咁唔孤單…佢要相信佢會搵到自己嘅夥伴。」

至於向來點子多多的Eddie，今集將再出奇招，令Sophie爆笑完再爆喊，Sophie事後向製作組憶述事件時，一度激動得「講不出聲」，要好一段時間才能平伏情緒：「好難受…」到底Eddie做了甚麼令Sophie如此激動，密切留意今晚一集《女神配對計劃 最後告白》。