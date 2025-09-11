女神配對計劃｜梁敏巧與劉啟進四手聯彈　葉蒨文曾展望浪漫華爾滋

《女神配對計劃 最後告白》一共六集，由林盛斌（Bob）擔任金牌媒人兼主持，將於本周一至五晚上十點半、及周日（9月14日）晚八點翡翠台一氣呵成播出。9月10日晚《女神配對計劃 最後告白》播出的第三集中，「真摯CP」梁敏巧（Maggie）及暖男律師劉啟進（Matt）憑超強默契＋夾到爆三觀極速入屋，網民力推「原地結婚」。



Maggie同Matt入咗「無人之境」，好浪漫呀。（tvb提供）

《女神配對計劃 最後告白》9月10日晚播出的第三集，有曾展望GM+葉蒨文（Sophie）這對「重甜CP」之餘，還有林俊其（Kris）＋羅毓儀（Yuki）「兩小無猜CP」，以及梁敏巧（Maggie）及暖男律師劉啟進（Matt）「真摯默契CP」（又名M&M CP）。

梁敏巧劉啟進憑超強默契＋夾到爆三觀極速入屋

M&M不但愛得真摯、坦白又貼地，有甜蜜Moment的同時，亦有要解決問題的苦惱時刻，加上二人默契度超高、三觀極夾，自Dating Camp後受歡迎程度與日俱增，Matt更因而獲封「絕世好男人」。昨晚的「限時告白」中，Maggie因完全陶醉在Matt安排的「浪漫四手聯彈」，即使主持林盛斌（Bob）「踩場」暗示還有另外兩名組員榮嘉爾及海淦清（T.Max）在等候她，她仍堅定地表示想繼續彈：「我完全唔想走，好想繼續同佢彈琴咯。」身兼金牌媒人的Bob見狀，亦識趣地悄悄離開，兼忍不住感嘆：「淨係睇背脊都見到有默契和交流。」

+ 1

Matt誓要成為Maggie心目中浪漫的男人！

昨晚，「絕世暖男」Matt在社交網分享拍攝花絮及感受，坦言四手聯彈時「緊張到爆」：「中學畢業之後我都無乜點彈，結果一彈就要喺電視機同網上面彈，仲要咁多支鏡頭（對住），講真真係緊張到爆。為咗好好表現，我真係練咗幾個禮拜，但喺現場都係彈錯，Sor，我真係盡咗力。」Matt又透露額外送了50支粉紅玫瑰給Maggie，皆因她想在Maggie心中成為浪漫的人，相當浪漫：「@maggiemanhau 成日話比花更浪漫嘅係送花嘅人，呢一次係我第一次送花畀佢，因為我想成為佢心入面浪漫嘅人。」

除了浪漫花束，Matt還分享了「暖男孖寶」：「歪嘴嘅錄音熊仔…我希望可以用呢隻熊仔錄低只屬於我哋嘅聯彈，仲有當時嘅感覺同默契」、「紙巾！呢個係我阿媽由細教到大，男仔都係要隨身帶紙巾。」一直強調要打破Maggie防禦牆的Matt，還分享了「暖男愛情觀」：「當我希望Maggie對我放低防備嘅時候，我先放低我自己嘅防備。關係係雙向嘅，要互相去維繫，所以唔可以單方面提出要求。喺提出要求嘅時候，先反思自己係咪已經做好咗。」

網民的話：

「最強開鎖佬」

「救命！可唔可以原地結婚？真係好match！！！好夾啊！」

「你見唔見到個天花板穿咗？你呢啲神級追女方法，set高咗我將來女婿追我女嘅要求，冇你咁細心、浪漫、明白事理，過唔到關」

「阿Matt真係好有心思、好真誠」

「今晚果集，Maggie 40分鐘都畀哂阿Matt，連阿Bob提醒都唔走，Sweet到爆！」

「支持M&M，要幸福啊！」

「老老實實，觀察咗Mr Matt 一排，覺得你係好貼地、好貼心嘅男人，特別係琴日話打低自己嘅牆先，再請 Maggie 打開心扉，呢吓有再加分，真心祝福你同 Maggie 」

「鍾意Maggie夠堅定」

「唔會畀假Signal人」



女神配對計劃｜Kris親口向Yuki許下「愛的承諾」

其實林俊其亦一樣相當貼地兼對Yuki無微不至，除準備了「道歉公仔字條」、「情侶貓咪Tee」、「自製甜品」氹Yuki開心，還身體力行地實踐給Yuki一個「安穩的家」的承諾。在Kris的告白時間，Yuki提及若與他真的拍拖其實不無顧忌，其中一樣是金錢上的憂慮：「你十年後嗰番說話，你一講到有個家，我係即刻幻想咗嗰個畫面，然後覺得嘩！如果有就好……但我突然之間返番嚟現實我又會諗，其實做唔做到呢？」面對Yuki的不安，Kris爆出驚人秘密，原來為了儲錢與Yuki組織家庭，Kris在沒有告知Yuki的情況下，偷偷接了幕後剪片工作「搵外快」，令Yuki大為感動及驚喜，Kris：「因為我好想呢段關係繼續落去，我依家諗多咗，我要諗埋你，其實我識剪片啦，我接咗啲剪片job嚟做啦」，Yuki「你講真架？」Kris聞言竟傻氣問到：「出唔出得街架呢個？」Kris事後接受製作組訪問時說：「我哋傾得最多係未來，Camping完咗之後，我即刻搵好多幕後工作」、「我覺得少少哋都好吖，慢慢、慢慢儲吓先，我最終目標係想儲一嚿錢，去擁有一個屬於我哋個家咯。」獲力讚「以實際行動照顧Yuki」。

+ 6

女神配對計劃｜GM浪漫秘聞，為氹Sophie一笑狂吞朱古力學摺「金莎玫瑰」

另邊廂，GM為Sophie預備的壓軸驚喜，是「浪漫華爾滋」，二人浪漫共舞兼鬥面紅耳赤的畫面，在網絡掀起無數粉紅泡泡。至於GM為Sophie精心摺製的「金莎玫瑰花」，即蘊含著超特別意義：「呢度有13支花，點解呢？就係嗰時你第一次畀杯咖啡我嘅時候，距離依家13個月喇，對我嚟講都幾意義重大。」GM事後向製作組補充：「因為嗰個咖啡我都幾感動，對我係好大嘅支持，亦都可以話係我自己，有啲動咗情。」據工作人員透露，GM為了炮製這個「金莎玫瑰」，前後吃了無數咁多粒金莎（皆因啲糖紙一整爛咗就冇），並笑言：「你哋唔覺得我肥咗好多咩？」最搞笑的是，GM與Sophie共舞時，確是不時露出「幸福雙下巴」，為了Sophie做肥仔也願意，冧死人咩！

+ 6

女神配對計劃｜Kris為Yuki親自作曲填詞兼演唱《太陽後的月光》

9月11日晚播出的第四集，將根據12名求愛勇者（排名不分先後）劉啟進（Matt）、海淦清（T.MAX）、黃家俊（Matthew）、姜卓文（細 John）、曾展望（GM）、林堡熙（Eddie）、林焌堯（Jacob）、陳衍丞（Kenneth）、林俊其（Kris）、謝家豪（Cyrus）、榮嘉爾（Jay）及胡溢文，獲分配得的「相處分鐘數」，淘汰掉5名最低分人士，餘下7名，則會和自己的女神進行「最後約會」，由於時間決定一切、兼沒有保護名單，所以五位女神有機會面對自己組員全被淘汰掉的困局！官方今日公布了其中一對CP—Yuki及Kris的「最後約會」，雖然這次約會是女神主導的心意時間，但Kris仍把握最後機會出招，就是為Yuki親自作曲填詞兼編曲了《太陽後的月光》，並以「驚人」唱功深情獻唱，將Yuki深深震撼，擘到對眼史無前例咁大的她忍不住捧腹：「好驚呀！不如你唔好唱啦。」想見識Kris唱功，敬請密切留意9月11日晚的《女神配對計劃》。