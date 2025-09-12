俠醫｜郭柏妍登場展示雙面演技　泳裝青春逼人病妝網民直言認不出

俠醫｜由無綫新晉監製陳萍、攜同編審麥世龍及黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。9月11日播出的第九集《俠醫》，無綫人氣小花郭柏妍（Rosita）終於登場，飾演凌為民（陳豪飾）妹妹凌敏儀，與陳豪展現濃濃兄妹情。



《俠醫》第九集凌為民（陳豪飾）妹妹凌敏儀（郭柏妍飾）出場，兩人展現兄妹情。（官方圖片）

與為民自小有著深厚感情的敏儀，本身是前途無限的游泳選手，可惜因患上多發性硬化症，十年前病重離世……對於未能以中醫身份幫妹妹治惡疾，為民大感內疚，因而擱置行醫多年，直到有一天，為民施針搶救過穎茵（譚凱琪飾）後，開始陷入是否重執醫業的矛盾……

Rosita活潑、青春的泳衣Look令人眼前一亮。（官方圖片）

每次拍劇均備受關注的Rosita，在《俠醫》雖然只是客串身份，但短短數場戲已令人留下深刻印象，除了活潑、青春的泳衣Look令人眼前一亮，Rosita病懨懨的模樣、及臨終前的辛苦狀態、尤其彌留一幕，Rosita短短數秒已演活病重者的辛苦與虛弱，我見猶憐，難怪演技一再備受肯定。被Rosita感染的網民還紛紛留言為敏儀打氣：「敏儀加油」、「敏儀好堅強」、「忍不住哭了」、「一出場就搞喊人」、「就算生病了還是美美的」、「小郭子超可愛」、「被融化了」、「笑得很甜」、「笑得真好看，但開場好sad」、「要珍惜兄妹情」。

Rosita為了台慶苦練空中瑜伽，並在比賽中獲得過亞軍佳績，獲封文武雙全小花。（官方圖片）

在劇中是游泳選手的Rosita，現實生活中同樣曾是「女飛魚」，中學時曾代表學校多次參與學界游泳比賽並打入八強，亦是步操樂團成員，並曾於公開賽勇奪金、銀獎，加上港大碩士身份，難怪獲封文武雙全小花。Rosita的運動細胞確是相當不俗，2023年，Rosita為了台慶苦練空中瑜伽，更因而培養出興趣並在比賽中獲得過亞軍佳績，相當叻女！

Rosita相隔三年再與陳豪合作 自爆有件事勁擔心

原來這次是Rosita繼《白色強人II》後再與陳豪合作，她接受官方訪問時，笑言一開始很擔心：「因為我個角色出場次數唔多，所以一直都煩惱緊點令觀眾覺得我同陳豪真係有兄妹嘅感覺。我記得有次我造型後、同陳豪影咗啲兄妹生活照，當時陳豪前輩某啲動作同眼神、已經好畀到兄妹嘅感覺我。再之後拍我確診嘅場口，陳豪只係拍一拍我隻手，我已經覺得佢真係我哥哥咁，我覺得佢好勁。」Rosita笑言相隔多時再與陳豪合作自然開心，但同樣有擔心：「因為《白色II》係第一次拍劇，嗰時仲好Green，所以我會擔心前輩會唔會覺得我同嗰時一模一樣、冇乜進步，但呢個亦係我嘅推動力嚟嘅。」

大方回應有網民認不出自己

Rosita劇中化了病妝，網民直言認不出。（官方圖片）

Rosita又指有為泳衣場口刻意減肥：「會盡量食得清淡啲，因為有少少想出嚟真係似番個運動員。」另有網民留言指認不出化了病妝的郭柏妍，對此Rosita親自留言回應：「對，是我的來，認不出來也太好了。」還大方承認很多場口都沒有化妝哩！