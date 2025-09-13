于朦朧圈中重量級啟蒙老師發聲　金牌經理人：一定要團結追出真相

有「古裝美男」之稱的于朦朧，曾演出過古裝劇《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》、《永夜星河》等，在11日驚傳墮樓身亡消息後，當日傍晚時分其工作室就發聲明指經警方工作後已排除刑事嫌疑，證實其死訊。不過于朦朧的死因令不少網民覺得疑點重重，紛紛留言表示要為他尋求真相。

于朦朧墮樓身故「排除刑事嫌疑」疑點重重 全網喊話尋真相：不信

于朦朧墮樓身亡媽媽聞死訊後昏厥 送醫過程重複狂叫兒子名字

于朦朧的工作室發聲明指經警方工作後已排除刑事嫌疑。（于朦朧微博圖片）

而在台灣有「金牌經理人」之稱的孫德榮，日前就在社交平台發文大談與于朦朧的關係，直言作為對方的啟蒙老師，視對方為「親兒子」，揚言無法接受這件事情，呼籲粉絲們要團結共同追出真相。

孫德榮過去在台灣栽培過許多著名藝人，包括陳喬恩、孫協志、羅志祥、歐漢聲、男團183club等，而他亦有在內地參與訓練藝人的工作，其中一位就是于朦朧，作為他的啟蒙老師是他把對方帶進演藝圈的：「我是幫了他進演藝圈，是對是錯，我辛苦訓練了一年半，分文未取，後來台灣有重要工作需要我回去處理，我也無條件將手上的藝人合約，無條件給他們每一個人。」

于朦朧的死，令不少網民覺得疑點重重。（于朦朧微博圖片）

孫德榮是于朦朧的啟蒙老師。（影片截圖）

孫德榮表示當看到于朦朧從選秀節目《快樂男聲》走到戲劇圈發展，演藝路順風順水，亦引以為榮。如今聽聞于朦朧墮樓身亡的消息，他甚感自責：「對他們需要照顧，我對我的藝人是像親兒子規劃，但他們也和我疏離太久了，這次于朦朧事件，我也很自責，畢竟孩子是我生的。」

孫德榮表示要追出真相。（影片截圖）

文未他強調要知道于朦朧最後是受了多少委屈和壓力，要他走得有尊嚴和剷除業界的不合理規則，表明會參與這件事情的調查，同時呼籲粉絲們要團結：「我們一定要團結，追出真相。」