聲秀｜Jenny演唱後自爆嚇窒全場　司徒泆跳「陽光男孩」學做渣男

聲秀｜結合無綫三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的歌唱大賽《聲秀》，逢周日晚8點翡翠台播映，節目由陳懿德主持。16位成功晉級學員，由「低分區」自選「高分區」學員，進行新一輪「一對一生死對決」。



「顏值擔當」甄敏芳Jenny化身仙氣女神，一身白色緊身裙超靚登場演繹《郵差》，好身材一覽無遺（官方提供）

16位成功晉級學員，本輪繼續在7大導師（排名不分先後）：蘇永康、譚耀文、劉浩龍、吳浩康、泳兒、鍾舒漫和胡鴻鈞帶領下，進行新一輪「一對一生死對決」。至於決定對戰人選的機制，是製作組會根據上一輪各組別所得總分，將學員分成高分區和低分區；當主持德德從低分區抽出出賽學員後，該名學員可自行從高分區選擇人選進行一對一Battle。

徐惠晴Vanessa以充滿感情的聲音唱出《這麼近(那麼遠)》（官方提供）

五位評審（排名不分先後）：舒文、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢，將會在兩名Battle學員中撳燈二選一，最終獲得較多燈數的學員可直接進級，另一位則跌入危險區。本輪共有8位學員會跌入危險區，最終4名學員將會被淘汰。

今集演唱的歌曲，是由網民先從超過100首「我最喜愛廣東歌」投選出最高票數的30首，然後再由16位學員從30首歌單中各自挑選一首心水歌曲作賽，今集出場的8位學員有：林潔心Bibi、周智敏Emily、徐惠晴Vanessa、甄敏芳Jenny、司徒泆Haru、胡港豐Andrew、陳卓怡Hoonry、馮熙燮Ryan；演唱歌單則有：《16號愛人》、《電燈膽》、《這麼近(那麼遠)》、《郵差》、《狂野之城》、《緊急聯絡人》、《未知》、《用背脊唱情歌》。

至於Andrew，周錫漢：你係一個比較少有嘅未出到參賽者，喺台上面係有氣場嘅一個歌手。（官方提供）

泳兒大讚Jenny：一次比一次靚

今集搶焦位落在「顏值擔當」蘇永康組的甄敏芳Jenny身上！予人感覺斯文乖女的Jenny，今集化身仙氣女神、以一身白色貼身高衩長裙靚爆登場演繹《郵差》，大晒弗爆身形、甜美笑容加靚聲，吸睛度爆燈；連隔籬組導師泳兒亦忍不住大讚：「Jenny每一次都比一次再靚。」Jenny本輪對手，是只有17歲的徐惠晴Vanessa，Vanessa以充滿感情的聲音唱出《這麼近(那麼遠)》，聽到導師泳兒眼泛淚光。

泳兒事後讚Vanessa：「今次呢個演出，係咁多次個身體最放嘅。」雖然Jenny在台上看起來超淡定，但真實的她卻有烏龍和呆萌面，她獻唱完畢後說了一句：「唱完之後個心即刻唔跳！」隨即引發全場爆笑。Jenny與Vanessa表現各有千秋，舒文讚Jenny「聲線好乾淨」，雷有輝（Patrick Lui）亦讚Jenny「好投入。」Vanessa則獲周錫漢選：「低音有Character，尾位升Key有Surprise。」

泳兒大讚Vanessa：今次呢個演出，佢係咁多次見佢個身體係最放（官方提供）

雖然Jenny在台上看起來超淡定，但她事後擺烏龍表示：唱完之後個心即刻唔跳！（官方提供）

舒文大讚Jenny：聲線好乾淨。（官方提供）

甄敏芳VS柯雨霏 挑戰「升Key Challenge」

說到升Key，無綫社交平台「See Saw先」日前上載了一條Jenny和柯雨霏Ophelia的「升Key Challenge」，挑戰歌曲是《越難越愛》。雖然是VS，但二人表現相當有愛，Jenny不時為Ophelia打氣，Ophelia最終更成功展現海豚音，獲網民大讚聲線顏值俱佳：「歌姫對決」、「Jenny唱得好好聽」、「無論是視線還是耳朵，都離不開柯雨霏，好聽，好吸引！」據知「See Saw先」稍後還會推出「鬥高音」、「鬥Rap」等不同Challenge，敬請留意。

「See Saw先」Jenny和柯雨霏Ophelia「升Key Challenge」片段（官方提供）

今集另一焦點，是譚耀文組的胡港豐Andrew及鍾舒漫組的「跳舞擔當」司徒泆Haru，出名「開心仔」的Haru，這次決定跳出「陽光男孩」框框，挑戰「渣男」格重新演繹《狂野之城》。穿上穿窿冷衫配黑色牛仔褲的Haru，演唱時努力擠出壞男孩眼神、舞蹈表現亦勁道十足。對於Ｈaru脫胎換骨表現，雷有輝給予高度評價：「我未聽過咁樣嘅《狂野之城》，反而畀咗我一個細個成日睇日本嗰啲跳舞組合嘅感覺」、「好青春、好健康嘅爆炸力畀我睇到。」

Haru：今次要搖身一變，變咗一個渣男！（官方提供）

司徒泆Haru化身「渣男」演繹《狂野之城》（官方提供）

Hubert讚Haru：畀我感覺到佢Handle到隻歌有餘呀！（官方提供）

胡港豐聲帶發炎：每日都好似開盲盒咁，究竟下一日唱唔唱到歌呢？

至於與Haru對決的Andrew，排練《緊急聯絡人》期間聲帶發炎、甚至出現發燒失聲情況，Andrew：「究竟下一日唱唔唱到歌呢？」正式表演時，Andrew化身「深情Boy」演繹歌曲，儘管喉嚨不適、還是表現出滿滿的感情，獲周錫漢大讚：「你係一個比較少有嘅未出道參賽者，喺台上面係有氣場嘅。」想知道這場一對一對決誰勝誰負？敬請鎖定本周日晚播出的《聲秀》！

Andrew排練期間，聲帶發炎（官方提供）