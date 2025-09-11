聲秀｜柯雨霏驚到手震但獲極高評價　張津銘獻唱默契感激女友支持

聲秀｜結合無綫三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的歌唱大賽《聲秀》，9月14日晚播映時間調動至9點半翡翠台，節目由陳懿德主持。今集柯雨霏甜美演繹《彌敦道》獲極高評價，胡鴻鈞組的張津銘排練期間一再被胡鴻鈞批評「唔夠柔和、太惡」，最終舞台深情獻唱《默契》感激女友默默支持。



柯雨霏Ophelia這次挑戰《彌敦道》（官方提供）

9月14日播出的第八集《聲秀》，7大導師（排名不分先後）：蘇永康、譚耀文、劉浩龍、吳浩康、泳兒、鍾舒漫和胡鴻鈞率領組員進行「向新秀致敬」第二回合「個人對戰」，每組派出一名學員獨立作賽。今集五位評審（排名不分先後）陣容是：舒文、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、T-Ma及嚴勵行（Johnny Yim）。演唱歌單如下：蕭凱恩 Michelle《富士山下》、林潔心Bibi《一首獨唱的歌》、林錦興（小林）《浮誇》、張津銘 《默契》、馮熙燮Ryan《不來也不去》、冼奕瑜Jasmine《熱愛島》、柯雨霏 Ophelia《彌敦道》。今集有人獲其中一位評審給予20分滿分，到底是誰？9月14日晚自有分曉。

柯雨霏Ophelia這次挑戰《彌敦道》（官方提供）

Ophelia排練期間狀態未如理想，被細心的泳兒揸車接載Ophelia、開解囡囡（官方提供）

聲秀｜柯雨霏獲原曲監製認證

Ophelia排練期間狀態未如理想，被細心的泳兒揸車接載Ophelia、開解囡囡（官方提供）

今集焦點有泳兒組的大熱選手柯雨霏Ophelia。之前憑《回憶半分鐘》勇奪90分超高分備受廣泛關注的她，這次挑戰《彌敦道》，惜排練期間狀態未如理想，被細心的泳兒察覺到、遂於揸車接載Ophelia期間開解囡囡：「放開啲，唔好將問題收收埋埋。」幾經練習及泳兒安撫，Ophelia正式表演時成功拋開心結，以淡定狀態及甜美聲線演繹全新版本《彌敦道》，獲評審兼《彌敦道》監製舒文大讚：「好耐之前同洪卓立做，佢當時感覺係懷舊，但係我覺得你今日做咗一樣好好嘅野，就係你著咗一件新衫比呢隻歌，令到佢Update咗。」T-Ma：「你喺台上面好淡定，我Appreciate你成首歌有做到啲Details同Design。」

獲評審兼《彌敦道》監製舒文大讚：「我覺得你今日做咗一樣好好嘅野，就係你著咗一件新衫比呢隻歌，令到佢Update咗。」（官方提供）

獲評審兼《彌敦道》監製舒文大讚：「我覺得你今日做咗一樣好好嘅野，就係你著咗一件新衫比呢隻歌，令到佢Update咗。」（官方提供）

T-Ma：「你喺台上面好淡定，我Appreciate你成首歌有做到啲Details同Design。」（官方提供）

聲秀｜Ophelia坦認上次獲90分高分反感壓力

泳兒爆料指Ophelia向AI查詢音樂知識：「佢好多音樂上嘅嘢唔知道，佢去咗問CHAT GPT。」（官方提供）

泳兒爆料指Ophelia向AI查詢音樂知識：「佢好多音樂上嘅嘢唔知道，佢去咗問CHAT GPT。」（官方提供）

雖然獲讚淡定，但Ophelia表演後透露演唱時其實緊張到手震，並坦言上次的90分給了她無形壓力：「我基本上上次唱完之後進入咗一個好焦慮嘅狀態，上次太高分，我好驚低分人哋會笑我。」泳兒爆料指Ophelia為了令自己有更好表現又不想打擾別人、更想到向AI查詢音樂知識：「佢好多音樂上嘅嘢唔知道，佢去咗問CHAT GPT。」舒文聞言幽默回應：「咁不如直接問黃大仙。」

張津銘挑戰甜蜜情歌《默契》（官方提供）

張津銘挑戰甜蜜情歌《默契》（官方提供）

聲秀｜張津銘感謝女友默默支持

今集另一焦點是胡鴻鈞組的張津銘，為了發掘自己的可能性，張津銘挑戰甜蜜情歌《默契》，惜排練期間一再被胡鴻鈞批評「唔夠柔和、太惡」，並叮囑：「幻想喜歡的人在你面前，你感謝他。」結果，自稱「唔係經常講情話嘅人」的張津銘，藉著這次機會將這首歌曲當禮物送給每次都親臨現場支持自己的女友，唱時更一度感動到眼濕濕，配以溫柔的聲線及深情演繹，獲得評審一致正評。陳奐仁則表示：「準備咗三個好靚、完全唔同版本嘅副歌。」T-Ma：「完全feel到為佢女友而唱。」主持陳懿德見狀即乘機追問：「令你都諗起…（女朋友）？」T-Ma：「都會架，都係架，絕對係感染到我。」

張津銘排練期間一再被胡鴻鈞批評「唔夠柔和、太惡」（官方提供）

張津銘亦有藉此機會眼濕濕多謝女友（官方提供）

張津銘亦有藉此機會眼濕濕多謝女友（官方提供）

張津銘亦有藉此機會眼濕濕多謝女友：「比賽開始，對她關注可能少很多，但她一直默默支持我，每次都到場看我，我覺得虧欠她很多」而坐在台下默默支持津銘的女友，則以燈牌回應，場面感人。對於津銘這次表演，泳兒及鍾舒漫都大讚溫柔又溫暖，導師胡鴻鈞則表示：「係好感動到我嘅一次演出。」