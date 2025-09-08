聲秀｜譚耀文組奪最高分胡鴻鈞竟忽然動怒　陸卓謙含糊回應拍拖

聲秀｜結合無綫三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的歌唱大賽《聲秀》，逢周日晚8點翡翠台播映，節目由陳懿德主持。今集譚耀文組奪91分全集最高分，張津銘化身「渣男」與Ziva、Emily大玩三角戀。



嚴勵行大讚Michelle：「我之前都聽過你唱歌，你嘅進步真係好大好大，非常之感動。」（官方提供）

9月7日播出的一集，最高分組別是屬於譚耀文組的布子殷（布子）、蕭凱恩Michelle、胡港豐Andrew演繹李克勤Medley，獲得91分好成績！排練初期，Andrew因要到奧地利參加音樂比賽，以致排練期間一波多折，但仍無阻三人好好合作的決心，Andrew即使面對時差困難、仍keep住緊密與組員聯繫，並將自己的「功課」錄下send給譚哥comment，相當認真。

正式表演時，Michelle彈奏鋼琴並以靚聲開埸，配合Andrew低沉的男聲，加上布子清澈的歌聲，三人完美和音、令隔籬組的蘇永康亦忍不住「畀手指公」譚哥，並大讚三人：「你哋嗰種和諧，三個人嘅聲音，冇乜花巧嘢喺度，但係大家都拎個心出嚟唱。」又大讚譚哥：「你知道佢哋嘅優點喺邊度，我覺得掌聲係（屬於）阿譚嘅。」三人是次表演值得留意的地方時，當唱到高潮位時，全場七位導師同一時間「噏頭」以表認同，最終三人獲評審高度評價，T-Ma：「好detailed，個個人點綴嘅位同vocal control都非常之好」、「你哋連和音都有輕重。」嚴勵行：「Feel到三個人係做緊同一件事。」並大讚Michelle：「我之前都聽過你唱歌，你嘅進步真係好大x2，非常之感動。」舒文亦盛讚：「三個人加埋多過三。」

另一導師舒文亦盛讚：三個人加埋多過三，咁佢哋做到。（官方提供）

雖然時間緊絀，但仍然無阻三人的努力。（官方提供）

本集第二高分的，是蘇永康組的90分，當中由於Matt表現太亮眼，令向來對靚仔免疫力較低（PS德德是林峯鐵粉）的陳懿德忍不住開口大讚兼「心心眼」：「將姐姐都迷倒了。」口花花的德德，對吳浩康組的陸卓謙Jeffrey亦似乎情有獨鍾，不斷追問Jeffrey在演繹許志安的失戀歌曲時如何代入：「你有冇拍過拖？」令Jeffrey一度招架不住問題「呆咗」，吳浩康見狀立即出面護航：「冇啊！冇啊！」最後Jeffrey醒目地含糊回應：「可能都有呢？」年紀輕輕便懂得賣關子，前途無限。

張津銘以渣男為setting，與穎喬Ziva、周智敏Emily大玩「三角戀Concept」演繹楊千嬅Medley（官方提供）

聲秀｜心靈導師胡鴻鈞Hubert竟忽然動怒

今集另一焦點落，是向來是「心靈系導師」的胡鴻鈞Hubert竟忽然動怒，事緣組員穎喬Ziva、周智敏Emily、張津銘在排練期間表現欠佳，令Hubert難掩失望，直言：「我花咗好多時間，啲和音點設計都為你哋諗過。」Hubert更直指津銘出問題：「你今天給我的感覺，是你沒有練習足夠。」被訓話後，三人即馬上調整腳步，自發性加緊練習，幸好最終贏回Hubert認同，但Hubert仍是不忘訓話：「有啲臨急抱佛腳嘅感覺，之後我覺得唔好成日都抱住呢個心態。」足證這位「愛的導師」十分重視態度。表演時，張津銘以「渣男」為Concept，與Ziva、Emily大玩「三角戀」，合唱楊千嬅多首經典歌曲，炮製戲劇感十足表演，三人最終獲得84分，評審Johnny Yim大讚：「頭先嗰隻Medley係好難做，要三個合作一齊唱就更加難，佢哋又記得熟喎，咁抵讚啦！」

Ziva、Emily、張津銘在排練期間表現欠佳，令Hubert難掩失望。（官方提供）

評審Johnny Yim大讚：頭先嗰隻Medley係好難做，要三個合作一齊唱就更加難，佢哋又記得熟喎，咁抵讚啦！（官方提供）

「向新秀致敬」下集迎來第二回合「個人對戰」，各參賽者即將正面交鋒，想知誰能脫穎而出？敬請鎖定9月14日播出的《聲秀》！