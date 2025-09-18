俠醫｜劉佩玥使苦肉計爭陳豪　張曦雯拍自摸戲最擔心走光

俠醫｜由無綫新晉監製陳萍、攜同編審麥世龍及黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。今集阿Nat（劉佩玥飾）使苦肉計用淋冰水狂吹冷風讓自己生病，只為借看病見為民一面。但Rachel忽然暈倒入院，破壞阿Nat計劃。



張㬢雯啲呷醋樣真係笑咗。（官方提供）

9月17日晚一集《俠醫》集笑料與醋味於一身！隨著Rachel（張曦雯飾）與為民（陳豪飾）感情日漸升溫，阿Nat（劉佩玥飾）大受刺激的醋意亦冚冚聲，「醋向膽邊生」的她竟想到淋冰水＋狂吹冷風這條苦肉計整病自己，目的只是希望藉著看病見為民一面，相當病態。雖然阿Nat破釜沉舟，惜求醫期間竟遇著Rachel忽然暈倒入院，為民無視阿Nat苦苦哀求直奔醫院…大受刺激的Nat，最終踩上醫院鬧爆Rachel之餘，更摑了Rachel一巴兼瘋狂扯她頭髮，幸好為民及時趕到阻止！

粟米與陳豪都表示為難。（官方提供）

俠醫｜阿Moon爭人拋經典金句

Kelly射箭時突然頭暈不適送院，搞到陳豪即時揼低咗苦苦哀求嘅Moon。（官方提供）

9月17日阿Nat鬧爆Rachel場口不乏金句，包括：「就係你呢個死人樣，氹到阿民瘟瘟沌沌，我見到你就覺得好噁心」、「根本你一開始就吼住老闆娘呢個位」、「點解你每一次都要夾喺我同佢中間阻頭阻勢呀」、「點解你咩都冇做就可以乜都有，點解我咩都做晒我就乜都冇呀」，最後被正式拒愛的阿Nat，更流著淚狠狠的對為民說：「你唔揀我嘅話，你一定會後悔…」

怨念Max的Moon氣沖沖走到醫院搵Kelly尋仇，摑完一巴喪鬧對方兼再喪扯頭髮，女人打起交上嚟真係好狼。（官方提供）

阿Moon接下來是不是黑化呢？（官方提供）

張曦雯完美Carry行政黑絲Look，在網絡引發「黑絲旋風」熱潮。（官方提供）

談到被摑場口，Kelly受訪時透露是觀眾見到的是重拍片段，並謂為了拍攝效果，一早已與Moon商議好要真摑：「因為嗰場係重拍，所以Moon係摑咗我好多次架喇，哈哈！其實拍呢啲戲寧願對手大大力打落嚟，一吓唔使NG仲好，因為唔使驚就位同反應唔夠真實。我同Moon今次合作好開心呀，因為大家咩都會好open去傾，嗰日拍完摑戲，我哋一cut機又嘻嘻哈哈。」

阿Moon為咗親近陳豪，竟然出動苦肉計，仲要搞到自己病到五顏六色都仲要笑得咁開心，好病態。（官方提供）

至於淋冰水場口，阿Moon坦言拍攝時確是很凍，並感激導演Patrick貼心安排：「因為要拍好多角度同wide shot，導演有好好安排拍攝次序，等我捱凍時間縮到最少。因為我哋拍攝嘅地方喺廠入邊，所以個廁所係假嘅，沖涼間嗰個去水嘅位都係假嘅，啲冰水其實一路浸住我對腳」、 「佢哋為咗我唔好捱咁耐凍，我見到佢哋用最短時間去轉機位；仲有因為廠入面好凍，所以我一淋完凍水，佢哋即刻攞住毛巾衝過嚟幫我，又準備咗熱水畀我。所以雖然真係好凍，但有多人咁錫我，我心入邊係好暖嘅。」

俠醫｜ 張曦雯拍劇零包袱表情誇張

在《俠醫》中以前所未有爛撻撻兼不顧儀態姿態出現的Kelly，每一集都肩負起搞笑重任。9月17日除了敦起個款巡視合作藥房、向阿東發爛渣及對著阿Moon反眼的場口均相當搞笑，「零包袱表情包」數之不盡；Kelly就此大拋專業bite表示，她拍劇向來不會著重「靚唔靚」：「我係好冇包袱咁做呢個角色嘅，其實我不嬲冇理靚唔靚，只係呢個角色畀我更加發揮到不顧包袱呢樣嘢。」

張曦雯這些這麼狂野的表情，相信都可一不可再。（官方提供）

另向來弗爆身材備受關注的Kelly，本周起不時以黑絲行政Look現身，獲網民大讚擁有無敵美腿，討論度極高。9月17日其中一場，身穿黑絲的Kelly，在醫館裏爬高擺放藥油時，突顯了黑絲美腿之餘、還將美好S身形表露無遺；配以看至眼甘甘的馬貫東、彭懷安，以及無厘頭伸個頭出來阻止二人再望的陳豪，喜感十足。對此Kelly透露黑絲Look是她在《俠醫》其中一個重點造型，並透露爬上樓梯晒美腿動作相當高難度：「因為又要擒上梯、又要趷Pat、對腳又要擺得好靚咁，係好高難度架。」

這幕自摸乳房檢查場口，Kelly坦言最怕走光。（官方提供）

俠醫｜Kelly拍自摸檢查乳房戲最驚走光

為了《俠醫》全面放下女神包袱的Kelly，9月17日因角色Rachel懷疑自己患了乳癌，不時忍不住「自摸」檢查，就連陳豪站在附近亦毫不忌諱，相當豁出去。不過Kelly受訪時坦言自己拍攝時「最驚走光」，並感激監製及導演不斷與她商量最舒服的拍攝角度及狀態：「佢哋有同我傾我嘅底線。」

這幕自摸乳房檢查場口，Kelly坦言最怕走光。（官方提供）