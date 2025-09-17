俠醫｜丁子朗馬貫東爆激烈衝突　江欣燕「mean精天花板」演技獲讚

俠醫｜由無綫新晉監製陳萍、攜同編審麥世龍及黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。9月15日及9月16日晚劇情，凌為民（陳豪飾）因世鏗（丁子朗飾）搞鬼脈脈通，引發二人衝突，彥祖（馬貫東飾）幫為民討回公道，卻面臨牢監危機……另外還有江欣燕飾演毒舌貴婦阿鳳大秀Mean精演技。



為民與彥祖前往與世鏗理論時爆發衝突，彥祖被屈傷人。（官方圖片）

為幫為民及脈脈通討回公道，彥祖獨自前往找世鏗講數，二人再爆衝突。（官方圖片）

9月15日及9月16日一集《俠醫》主要劇情講述，由凌為民（陳豪飾）研發的脈脈通、因世鏗（丁子朗飾）背後搞鬼、面臨紅花供應危機；為民與彥祖（馬貫東飾）前往與世鏗理論時爆發衝突，彥祖被屈傷人，事件令脈脈通形象受損……為幫為民及脈脈通討回公道，彥祖獨自前往找世鏗講數，二人再爆衝突，彥祖面臨牢監危機……為了拯救彥祖，為民主動提出兩大交換條件……

獲監製大讚豁出去的「毒舌貴婦阿鳳」江欣燕，憑藉狗眼看人低的嘴面、兼三寸不爛之毒舌成功搶焦。（官方圖片）

昨晚值得點讚的，還有獲監製April大讚豁出去的「毒舌貴婦阿鳳」江欣燕，在劇集第一集已憑藉狗眼看人低的嘴面、兼三寸不爛之毒舌成功搶焦的欣欣，昨晚孖住丁丁大戰陳豪一幕，無論眼神、嘴臉及神態均極盡潑辣Mean爆能事，唔單止意氣風發叉晒腰，更激動指出手狂篤陳豪額頭，齋睇都好有壓逼感，獲讚演技一流兼被封「Mean精天花板」。

欣欣出手狂篤陳豪額頭，齋睇都好有壓逼感，獲讚演技一流兼被封「Mean精天花板」。（官方圖片）

其實欣欣是次演繹阿鳳確實難度高，皆因除了要迎合監製要求「盡啲、盡啲、再盡啲」，每次開工的對白確是水蛇春咁長，加上時間關係「飛紙仔」情況不時發生，欣欣笑言試過在片場要一次過背熟所有即日及隔日的對白，並笑言連鄭子誠也覺得她大癲：「因為好多時成版幾嘅對白都係我一個人講晒，又要講得快，點算吖？！嗰時個個都覺得我癲，有日子誠問我：『你背緊咩』，我話背緊後日嘅對白，佢話：『吓？今日都未搞掂喎』，我就話我後日要鬧人、仲要一輪嘴好順咁，所以唔背定唔掂，嗰時又要應付即日對白、又要背埋之後嘅對白，都幾精神分裂。」

欣欣又謂即使有些場口會自己因應當時氣氛及情緒心血來潮爆肚，但基礎依然是必須將劇本背到滾瓜爛熟：「唔可以作架嘛，唔係吓吓作得切咁快，我作到一個shot、作唔到十個擺位。不過有時都會有神來之筆，好似睇樓嗰場，因為子誠遲遲都未接對白，咁我唯有一輪嘴係咁鬧落去，但我平時真人絕對唔係咁，好少鬧人，但嗰排為咗投入角色，見人就鬧，我係好入戲嘅人。」

現年86歲的江媽媽還不時抽空與欣欣排練對白，相當有愛。（官方圖片）

欣欣續指為了記熟所有自己及對手的對白，以方便拍攝時作出反應，現年86歲的江媽媽還不時抽空與欣欣排練對白，相當有愛，欣欣亦笑言排戲是她和媽媽的親子活動：「因為好多場口一人一句，記唔熟對白好易甩，我就叫媽咪幫我讀晒其他人啲對白，等我記得晒知道個尾位點接。

我媽咪雖然86歲，但好精靈嘅，佢戴住老花眼鏡同我對劇本。我份劇本好七彩架，因為畫晒紅橙黃綠青藍紫畀我媽咪睇，每場戲有啲色係陳豪嘅、有啲色係丁子朗嘅。」又笑言作為無綫忠實fans的江太，對她演繹阿鳳的評語是：「好乞人憎！似你平時衰樣。」