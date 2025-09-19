俠醫｜陳豪高踢腿花絮爆笑度十足　御用惡人Eddie從良成功勁可愛

俠醫｜由無綫新晉監製陳萍、攜同編審麥世龍及黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。9月18日一集劇情講述，陳豪（角色凌為民）為宣傳「脈脈通」拍攝搞笑宣傳片；陳豪為Kelly施針醫治乳房增生；彭迪安（Eddie）出場，飾演「奸變忠」的拳館師傅志雄，從不斷找陳豪打交，到與陳豪、馬貫東發展出「肝膽相照」的兄弟情。



陳豪劇中示範「健盆控操」，展現驚人腰力。（官方圖片）

俠醫｜示範「健盆控操」辛苦到走音

9月18日一集《俠醫》繼續集輕鬆緊張於一身，開首陳豪（角色凌為民）為宣傳自家品牌「脈脈通」、身穿西裝拍攝短片示範「健絡十式」的片段更是爆笑度十足。劇情講述陳豪邊示範「健盆腔操」、邊唸出「口訣係冷飲煎炸息肉生，倒掛腳蹈展腹腔」的宣傳語句；雖然相關片段只有8秒，但由於陳豪要應付的動作相當高難度，除了要大半個人離地趷起、僅剩上背及頭部緊貼地面展現驚人腰力，還要不斷高舉雙腳「踩空中單車」，加上配合的宣傳語句相當翹口，前後一共吃了超過十次NG！

根據昨晚無綫官方社交平台發布的NG花絮片，陳豪拍攝場口時不但辛苦時使出招牌經典「高八度破音」+「紅都面晒」，還全程忍不到笑兼做幾吓便整個人碌回地面，期間陳豪還一度了無生趣高呼：「呢套動作，呀～」事後，監製April轉發相關NG片，並搞笑留言：「俠醫劇組虐老，但陳豪寶刀未老。」

俠醫｜陳豪為Kelly施針醫治乳房增生

陳豪受訪時，笑言相關「片中片」由於涉及大量資料性學術語言，加上要同步示範高難度動作，他也直言是「難上加難」。談到拍攝《俠醫》不時要應付打鬥場面、不但要武動重達8磅的7呎長「白蠟桿」、還要大晒踢腿功；年過50的陳豪每次都踢出令人驚艷高度、身手獲認證。問到陳豪為何如此有腰力兼好身手時，陳豪謙稱全靠「日子有功」：「慶幸自己過往一直比較注重體能訓練，core都算強壯，同埋慶幸日子有功還能夠應付一般基本動作。」

陳豪有一幕為張曦雯施針醫治乳腺增生的場口，劇組全程只close up了Kelly的表情交代劇情，拍攝安排相當體貼。（官方圖片）

除了動作多多，陳豪今次拍攝《俠醫》還要應付大量資訊性對白，他坦言確實難入腦：「由醫學到醫藥，人體的穴位、治療方式、藥物療效，坦白說，比起演醫生的戲劇，還要有挑戰性；尤其是當精神狀態不理想、硬資料的對白會比較難入腦。」9月18日晚，陳豪還有一幕為張曦雯施針醫治乳腺增生的場口頗為特別，為了照顧Kelly感受，劇組全程只close up了Kelly的表情交代劇情，並沒有刻意拍攝陳豪手部動作、或是Kelly胸部特寫，拍攝安排相當體貼。

「TVB御用惡人」彭迪安（Eddie）登場，每次出場，不是找陳豪打交就是找陳豪療傷。（官方圖片）

另有「TVB御用惡人」之稱的彭迪安（Eddie），今次在《俠醫》中飾演「奸變忠」的被黑社會威脅的拳館師傅志雄。而Eddie今次的演出相當有記憶點，皆因他起初每次出場，不是找陳豪打交就是找陳豪療傷，而且相當有「恆心」，二人發展出「療傷情緣」後，Eddie差不多每集都「傷痕纍纍」出現，獲網民笑稱「容易受傷的男人。」最終，Eddie在陳豪的醫治及「心靈雞湯」下、終改邪歸正在陳豪的醫館打工，並與陳豪、馬貫東發展出「肝膽相照」的兄弟情。

俠醫｜Eddie從良Look勁可愛

值得留意的是，從良後的Eddie可愛度爆燈，不但「住家男」上身煮飯掃地洗衫，更連馬貫東的底褲都落手落腳洗埋；加上憨直表情，終成功洗底，獲網民大讚做好人都一樣有說服力！網民：「Eddie難得做正派角色，好正!!!!!」、「好開心見到Eddie做好人」、「估唔到佢做好人都夠正氣」、「原來Eddie把聲咁溫柔（哈哈）。」

對於Eddie從良戲份，網民稱「Eddie難得做正派角色，好正!!!!!」。（官方圖片）

對於成功在網民心目中「從良」，Eddie接受官方訪問時坦言要感謝監製April：「今次係我第一次，咁多時間喺個劇入面做好人……嘅一套！（笑）其實我本身都係好人嚟，都係做番自己咋，哈哈哈……」Eddie又笑言今次成功洗底，全靠之前做得壞人多：「因為做得多壞人，就會知道壞人有啲咩唔好囉！希望觀眾都會鍾意我今次個角色啦。」

在劇中與陳豪一樣要應付不少動作場面的Eddie，坦言對於角色首次出場與陳豪的對打戲相當難忘，皆因場口講述他遭陳豪以「白蠟桿」怒打，鏡頭所見，Eddie某些鏡頭確實硬食了「白蠟桿」一棍。Eddie憶述拍攝情況時，坦言當時確痛至精神迷糊：「嗰次真係打到連手都腫埋！因為我要用手隔住阿Mo支白蠟桿、又要同碌桿對打，結果搞到隻手腫晒，痛到要敷冰，敷完冰之後再繼續打……我好記得有啲shot原本諗住take多啲我正面，但因為我當時已經痛到outfocus（失咗焦）、眼神勁浮，我都只能夠盡全力去做；拍出嚟好睇，辛苦都值得嘅，而且成隊crew都好sweet，好窩心！所以今次拍《俠醫》好開心。」

Eddie對於對打戲相當難忘，他遭陳豪以「白蠟桿」怒打，坦言當時已經痛到outfocus（失咗焦）。（官方圖片）

俠醫｜Eddie大讚陳豪超Nice經常給予鼓勵

Eddie續指當時拿著白蠟桿「揮武」的阿Mo，也是「對手腫晒」，足見場口勁啃！首度與阿Mo合作的Eddie，還大讚阿Mo超Nice：「佢會同我講：Eddie，你繼續咁做就得架喇。你放心……放膽去做就得架喇！」被問到身手如此了得是否與跳舞組合出身有關，Eddie搞笑謂：「畀人打得多就熟能生巧架啦，哈哈！」Eddie補充指，為配合容易受傷身份，他的「背脊傷妝」每次都要化足一個半小時，令他每次入廠前都好擔心：「人哋化個半鐘就化個靚樣，我化個半鐘就化個傷妝，個樣都係咁樣衰，哈哈！」