菊梓喬自爆與何哲圖「和平分手」已完約　自資出歌感吃力：冇錢

菊梓喬（Hana）作為前「星夢一姐」，其心路歷程充滿了努力與轉變。被譽為「劇集歌天后」的菊梓喬，曾獻唱多首TVB劇集歌曲，風光一時，但隨着余詠珊及何哲圖離巢，菊梓喬在無綫的發展也受到影響，面臨不少壓力。

菊梓喬透露與何哲圖一年前已經完約，終止合作關係。（吳子生攝）

直至2023年底，經過長達七年的合作後，菊梓喬與無綫正式結束合約，亦標誌着她作為「星夢一姐」身份的結束。2024年初，菊梓喬正式離開無綫，並選擇與昔日恩師何哲圖再次合作，加入他的新公司星演國際。對菊梓喬而言，這是一個全新的開始，也是一場蛻變，展現她不斷自我突破與追夢的決心。

菊梓喬憑藉出色的唱功與舞台魅力，贏得觀眾喜愛與行業肯定。（吳子生攝）

菊梓喬最近為HOY TV新劇《我愛九龍城》演唱主題曲《回望》，劇集是一部聚焦九龍城獨特人文風貌和居民生活的劇集，菊梓喬以其溫暖且充滿感染力的歌聲，完美詮釋了劇中濃厚的鄉情與都市韻味。她演唱的主題曲旋律動聽，歌詞深入人心，不僅增強了劇情的張力，也引起了粉絲和劇迷的熱烈共鳴。

日前（20/9）菊梓喬現身旺角出席周年慈善晚宴，她在接受《香港01》訪問時表示：「其實呢首劇集主題曲係我最新嘅作品，之後就未有新歌。（點解？）因為冇錢。（呢首歌係自資嘅作品？）係呀。（你唔係簽咗何哲圖？）冇啦，一年前已完咗冇任何合約。（咁而家自己接工作？）而家接工作都係合作咗十年嘅經理人公司幫我接，主要都係啲商演活動，音樂方面就唔係佢哋，所以而家出歌就係自資，變咗而家冇錢就冇得出歌。」

菊梓喬自資出歌感吃力。（吳子生攝）