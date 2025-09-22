中年好聲音4｜參賽者陳潔任遺體化妝師 大爆入行原因與性命有關

無綫全城矚目大型歌唱真人騷《中年好聲音》前三季廣受好評道，每一季比賽偕成為城中熱話，引發熱討。新一季《中年好聲音4》依然強者如雲，吸引逾6千3百名來自香港、新馬區、大灣區、美加澳四個賽區熱音樂造詣了得的參賽者報名，反應熱烈。經過多輪嚴謹、專業的遴選及專業評審團的萬眾期待的130位參賽者，包括香港賽區 100強、新馬賽區 10強、大灣區賽區10澳賽區10 強參賽者順利入圍，正式進人比賽階段，一較高下角逐晉級席位。首輪《中年好聲音4 決戰新馬》將於11月23日隆重展開！

陳潔現職遺體化妝師。（吳子生攝）

無綫今日（20/9）假將軍澳電視廣播城隆重舉行《中年好聲音4》記者會，安排入圍130 強參賽者首晤新聞界。其中代表香港賽區現年38歲的陳潔 任職遺體化妝師，她接受《香港01》透問時表示：「其實我舅父以前喺馬來西亞係一名歌星，一直以來佢都唔睇她我唱歌，變咗今次係想證明俾佢睇，其實我係可以嘅。加上明年我升級做婆婆，明年1月我17歲嘅細女就會生B，就想俾個記念佢。」

《中年好聲音4》香港賽區參賽者現年38歲陳潔，已經升級做外婆。（吳子生攝）

被問到為何選擇做選體化妝師，陳潔表示：「其實我入行都差不多年，因為本身自己有腦癅，分別係5mm同7mm大，其中一個係靠近神經線，變咗唔可以做手術，因為醫生講係有5成機會會盲，已經跟咗我十一年，生死有命，隨時都會走，點解我要做呢行，我希望有生之年幫得幾多就幾多，又或者積福俾後代。我亦好多謝我兩位師傅俾機會我參加呢個比賽，因為做我咪呢行始終就唔可以太過高調，」

《中年好聲音4》記者會。（吳子生攝）

