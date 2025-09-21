王君馨宣稱末日將至惹爭議　教友鍾舒漫：我相信有一日神係會返嚟

王君馨早前於社交平台分享了一段片段，指末日將至，並指AI人工智能的蓬勃是主要原因，她在片中勸世人覺醒，表示：「因為人類創造科技的同時，說是為了人類好，大家以後會更方便，工作快一點，但是在自挖墳墓也不知道。」

王君馨拍片宣稱未日將至。

昨日王君馨再次拍片，進一步講解她之前指Al是世界末日元兇的言論。王君馨在片中指網上有傳耶穌再臨的審判日相當近，甚至有傳是今年9月23、24日。王君馨發長文寫道：「今次拍呢個片，除咗解答返我上次「AI同埋未世段片」嘅一啲問題，今次仲要同大家講一個好似好抽象，但係好重要嘅訊息！就係所有耶穌嘅門徒有一日，都一定會被提！This is theRapture of the Church！！係幾時我就唔肯定，但係呢件事係一定 會發生！同埋近排喺網上，甚至我身邊一啲嘅基督徒，，都覺得呢個日子好近，有啲仲覺得係今年嘅「吹角節」9月23/24號。Rosh Hashanah : Feast ofTrumpets (no one knows the day or hour) 即係話有可能淨返幾日。」而她的言論更引起很大迴響。

鍾舒漫昨晚（20/9）現身旺角出席周年慈善晚宴，對於好姊妹王君馨的言論，作為教友的鍾舒漫接受《香港01》訪問時表示：「其實我哋所講嘅嘢，都係跟返聖經所命解，同埋我哋所講嘅嘢，其實已經好多人都講緊。只不過君馨係一位藝人，佢出嚟分享咁解啫。咁我覺得就唔係話一唔一定囉，但就係一個警惕，大家當一個資訊咁去知道，咁你覺得唔信咪唔睇。」

鍾舒漫與王君馨同屬教友。（吳子生攝）

問到王君馨出Po前有否諮詢意見時，鍾舒漫表示：「咁又冇喎，反而佢出咗Po之後，就同我哋講已經出咗呢個Po啦，當然我信佢出呢個Po前係需要勇氣嘅，因為有時講信仰嘅嘢，自己有時都會唔係會隨時隨地咁講，要睇情況而去講。咁我覺得君馨講嗰段嘅說話，係佢覺得呢段時間，佢係應該同大家分享嘅。」

菊梓喬和鍾舒漫出席周年慈善晚宴。（吳子生攝）

問到大家同屬教友是否都認同王君馨的講法時，鍾舒漫表示：「其實唔係認唔認同，只不過對我嚟講，佢所講嘅嘢我係好明，因為喺我個腦度有呢個資訊，但講信仰我係好Keep住open，我好相信有一日我哋嘅神係會返嚟。」