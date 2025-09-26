澳門成人娛樂盛事AV女優登場　記者實測「白金卡」親密互動真相

大灣區年度焦點成人娛樂盛事《紅粉娛樂博覽 – 澳門站》，今日（26/9）於2025年9月26日至28日澳門葡京人「H853娛樂館·尚梯館」隆重舉行，現場超過40位日本人氣男女優出席，包括AV界救世主「高橋聖子」強勢回歸大舞台，百萬粉絲山岸綺花、紗倉真菜、小倉由菜、松本一香、戀渕桃奈強勢登陸登場。

現場超過40位日本人氣男女優出席。(吳子生攝)

會場設置多個不同場景，包括有醫院、泳池更衣室、鐵路、課室等情景房，供粉絲與女優一對一親密互動。亦有提供讓女性向男優一對一互動區以及舞台活動，現場還將販售限量週邊商品，並舉辦拍賣會，今次的活動，成功吸引大批男粉絲到場朝聖，各人手持「聖物」到心儀AV女優所屬房門外排隊等候互動，相反女粉絲人數就寥寥可數。

醫院情景房。(吳子生攝)

泳池更衣室。(吳子生攝)

鐵路情景房。(吳子生攝)

課室場景房。(吳子生攝)

現場吸引大批粉絲朝聖。(陳順禎攝)

至於門票方面，每位進場人士必須購買入場門券方可進入。會場當中劃分多種多功能門劵供粉絲選擇，分別有最貴「白金卡」專屬互動親密券價值超過$1280、金卡互動劵$880、白銀卡互動劵$680等，當中最有趣門劵有唇印劵，只需要$200元就有交易，不過但只適用於金或白金卡女優使用。

卡劵種類。(吳子生攝)

卡劵種類。(吳子生攝)

記者獲大會邀請親身體驗「白金卡」互動親密體驗。首先到達心儀AV女優所屬房間外排隊，有職員會講解福利內容，講明不能主動觸碰對方任何身體位置，只能感謝握手或擊掌、手機甜蜜合照錄影、期間有需要幫手拍攝，職員可代勞，同時專屬紀念品簽名、與專屬女神互動3分鐘。互動時間內粉絲可自由選擇拍照或錄影。

其中一位女優紗倉真菜。(陳順禎攝)

職員講解完畢，入到房內除了AV女優之外，房內亦有對方的日藉經理人，以及兩名職員在場，當中一位職員負責翻譯。職員會按下計時器，限時3分鐘內完成拍片影相互動。AV女優紗倉真菜相當熱情全程帶笑，主動擊掌派心，又會主動玩自拍，過程十分搞笑，最後在「幸福的擁抱」下結束這場親密互動體驗。