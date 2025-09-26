「AV救世主」高橋聖子否認復出　爆拍溫泉作品最辛苦：由朝拍到晚

被譽為日本「AV救世主」的高橋聖子在《TEK-077 グラビア四天王たかしょーMUTEKI Debut 高橋しょう子》中大騷美貌及完美身材，火速爆紅。高橋聖子在巔峰時期不僅人氣爆燈，還跨足歌手領域，音樂作品曾登上日本Oricon排行榜。高橋聖子在出道短短幾年內，斬獲多項成人影片獎項，被視為帶來AV新風潮的女優代表。

高橋聖子否認復出AV界。（陳順禎攝）

高橋聖子於2022年5月正式宣布引退，結束了長達5年的AV演藝生涯，她在引退聲明中坦言，拍攝過程中多次因體力原因想要放棄，但因粉絲支持而堅持下來。近年來考量到AV界拍攝風險和珍惜自身健康，她決定離開這個行業，並非外界傳聞的結婚或懷孕原因，而是希望有更多空間思考未來生活，嘗試之前因忙碌無法進行的事務。她的引退作品於2023年5月推出，並表示引退後會逐漸淡出網絡世界。

現場吸引大批粉絲朝聖。(陳順禎攝)

高橋聖子今日（26/9）現身澳門出席《PinkD！紅粉娛樂博覽-澳門站》星光大道開幕儀式，高橋聖子透過翻譯接受《香港01》訪問時表示：「其實都冇拍幾年，咁所以今次出席純粹都係同粉絲見面，完全唔係復出拍AV，之後都係喺模特兒嗰方面發展。」

大灣區年度焦點成人娛樂盛事《紅粉娛樂博覽 – 澳門站》今日（26/9）於2025年9月26日至28日澳門葡京人「H853娛樂館·尚梯館」隆重舉行。(吳子生攝)

被問到拍攝AV最長時間多久？高橋聖子表示：「其實拍溫泉嗰啲位係最難忘，因為溫泉要借用一段時間，變咗嗰一段時間就要一定要拍攝完成，咁所以一早起身就要即刻入去溫泉，係由朝拍到晚，然後第二日又一早再入去再拍，咁所以都係比較辛苦。」