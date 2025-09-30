沉默的榮耀劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖＋角色簡介

沉默的榮耀陸劇基於真實歷史事件創作，有盧敏作為編劇，楊亞洲為執導，由于和偉、吳越、魏晨、曾黎領銜主演的一套以歷史諜戰題材電視劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《沉默的榮耀》電視劇情大綱

1949年8月，吳石將軍（于和偉 飾）突奉蔣介石命令，赴台灣任國防部參謀次長。為了獲取更多重要情報，吳石毅然前往台灣就職，潛伏過程中他利用職務之便，傳遞了金門島兵力部署、西南戰役國軍調動等絕密情報。同時，交通員朱楓（吳越 飾）也放棄了闔家團圓的機會，赴台接替已經犧牲的前聯絡員，與吳石共同配合完成情報傳遞工作。1950年2月，由於叛徒蔡孝乾出賣，吳石、朱楓等所在的情報小組被捕，為了傳遞舟山兵力部署圖，他們全員犧牲，但送出的部署圖幫助順利解放了舟山群島，為解放事業作出了重要貢獻。

《沉默的榮耀》播出時間｜最新追劇日曆

《沉默的榮耀》電視劇幾時播？《沉默的榮耀》於9月30日播放，一共有39集，由CCTV-8台、愛奇藝、咪咕視頻播放，9月30日起CCTV-8黃金強檔每晚兩集連播；9月30日VIP會員19:30更新4集，非會員21:30更新2集；10月1日起，VIP會員每日19:30更新2集，非會員每日21:30更新1集；（10月18日VIP會員19:30更新1集）

于和偉 飾 吳石（沉默的榮耀官微@Weibo）

《沉默的榮耀》｜人物關係圖

《沉默的榮耀》演員

于和偉 飾 吳石

原型為真實歷史人物“密使一號”，《潛伏》中的餘則成是以他為原型之一創作的。表面是國民黨軍官，實際是沉穩的情報核心人員，多次在敵人監視下完成情報傳遞。

吳越 飾 朱楓

是堅毅果敢的女交通員，以母親身份掩護行動。

吳越 飾 朱楓（沉默的榮耀官微@Weibo）

魏晨 飾 聶曦

是吳石將軍的副官，潛伏在國民黨的情報員，肩負傳遞絕密軍事情報重任。

魏晨 飾 聶曦（沉默的榮耀官微@Weibo）

曾黎 飾 王碧奎

是吳石將軍的妻子，屬於潛伏工作者家屬的代表人物。