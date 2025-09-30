直播靈接觸｜傳奇紋身師替男星紋身即贏影帝　親製佛牌獲泰王認證

《直播靈接觸》是由梁思浩、黃紫恩及黃耀英主持的靈異直播節目，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。本節目第三季將挑戰100集大關，黑白無常黃瀅仴、湯之欣，繼續擔任小編跟網民即時互動。於9月29日的節目請到嘉賓沈龍威分享他自己信佛經歷同在泰國的所見所聞，還展示了他親手製的泰國佛牌。



9月29日的主題名為「靈異紋身師」，請來殿堂級紋身師沈龍威（Gabe），他最為人津津樂道的是為「萬人迷」碧咸紋上「生死有命 富貴由天」8字真言。

Gabe原本是天主教徒，機緣巧合改信佛教，他在節目中講到當中因由︰「十幾廿歲時跟一班朋友到泰國拜訪一名高僧，嗰時係抱住參觀心態。當時有幾百人在場，我坐喺最後排，師傅講完佛之後，忽然點名要我出去見佢，仲堅持要收我為徒。」理由是見到他身上有光環。無心拜師的Gabe為讓師傅知難而退，開出難題說︰「嗰時心態係唔信、無可能。我話師畀我見到鬼，就信喇。之後做咗一輪法事，就返香港。」回港不到一星期Gabe人生第一次接觸到靈界，他見到兩個只有半身；梳住兩個髻的小朋友。那一刻的Gabe異常震驚，之後二話不說買機票到泰國拜師。

替男星紋身助贏金像影帝 親製佛牌獲泰皇室認證

Gabe成名後在娛樂圈中贏得「幸運紋身師」美譽，有趟本港有位當紅男藝人來求助，他說︰「有位好靚仔藝人，獲提名金像獎最佳男主角。佢嚟搵我話提名咗好多屆都落空，如果今次再輸，就以後都唔接受提名。」因為男星怕痛又不想人知有紋身，最後Gabe揀了一部位為男星紋身，他笑說︰「我喺佢腳板底紋咗一粒紅星，嗰年佢真係贏咗影帝。」

另外，Gabe是小數可以出佛牌的師傅，早年他跟師傅合製的佛牌獲泰王及公主認證。節目中他建議到東南亞旅行時，不要亂買面具、公仔、雕像等之類物件，因為好多時都會附有靈體在內。他接觸過不少求助過案，最後都一把火燒來解決。