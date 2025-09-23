直播靈接觸丨黃紫恩撞過百隻鬼　靈魂療癒師爆其前世與今生關聯

《直播靈接觸》是由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）的靈異直播一小時節目，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。今輯踏入第三季將挑戰100集大關，黑白無常黃瀅仴、湯之欣，繼續擔任小編跟網民即時互動。9月22日播出一集，嘉賓靈魂療癒師Man Chan爆料了黃紫恩撞過百隻鬼的因由，今世修道竟同前世有關？



《直播靈接觸》請來靈魂療癒師Man Chan擔任嘉賓。（TVB提供）

直播靈接觸丨黃紫恩宿世解碼揭撞過百隻鬼因由

9月22日晚主題「宿世解碼」請來靈魂療癒師Man Chan擔任嘉賓，她會破解前世、今世、來世，作一次宿世解碼。Man師傅解釋前世牽涉的不止一世，她說︰「前世其實應該叫累世，即係有好多世。每次轉世都會遇到不同靈魂課題（孽障）要解決，解決越多靈魂等級越高。」宿世解碼即是透過以往多世，解讀今世遭遇的由來，藉此尋求解決方法。正如杜琪峯電影《大隻佬》中的日本兵，背負前世要還的業報。

直播靈接觸丨靈魂療癒師評黃紫恩「具撫慰人心靈力」

節目中Man師傅夥拍宿世通靈師卓嘉玲玲，為黃紫恩（Jojo）找回前世今生。經過一輪儀式後，進入類似冥想的狀態，卓嘉師傅會看到Jojo的前世宿命畫面，Man師傅負責用文字記下。卓嘉師傅透露前世影像中見到一場盛大慶典，全部人穿上白袍，迎接一名新生嬰兒。接住畫面已去到女仔的18歲，當時周遭環境已夷為平地，全族人只剩下她一人。根據師傅的描述，竟然跟Jojo頭一次撞鬼經歷不謀而合，她猶有餘悸說︰「嗰時係幾百隻咁撞，係成個山都係。大個咗諗返可能以前同班鬼有聯繫、緣份，所以堅定咗之後去修行。」Man師傅補充在儀式中見到Jojo周遭包含不同顏色能量光，斷定她有安撫人心、替人療愈的，她說︰「能量光入面見到有粉紫色，係一種治癒嘅顏色。你有一種療癒、修補能力，撫慰人嘅傷口，你講嘅安撫說話特別有效。」