巨塔之后｜宣萱霸氣登場「行路有風」網民大讚「第二個汪明荃」

巨塔之后｜由無綫與優酷聯合出品的新劇《巨塔之后》，9月29日晚首播，劇情講述明塱集團主席王進濤（鍾鎮濤飾），在歐洲古堡舉行盛大婚禮迎娶心胸肺外科醫生董一妍（宣萱飾），由於董一妍擅於操控人心、聰穎機智，王進濤有意與其part住上、向其下一個重要目標醫療城進發。



董一妍（宣萱飾）擅於操控人心、聰穎機智，王進濤（鍾鎮濤飾）有意與其part住上、向其下一個重要目標醫療城進發。（官方圖片）

為了鞏固一妍在王家地位，進濤要求長子啟智（馬國明飾）、二子啟聰（蕭正楠飾）及三女啟澄（蔣家旻飾）各交出1%股份予一妍，一妍則在相關事件上展現了其個人的談判及捉心理能力……雖然王家上下、包括兩位媳婦陳麗雪（吳若希飾）及文以珈（劉佩玥飾），都感受到董一妍帶來的威脅，但他們還是決定盛裝參與這場世紀婚宴……

宣萱在第一集中換了Total 7個造型。（官方圖片）

在這場華麗的開場中，女主角宣萱無論裝扮或是演技均是一等一搶焦！先說造型，宣萱在第一集中換了Total 7個造型，包括醫生look、手術look、黑色套裝長褲配以長頸巾雪紡恤衫、華麗婚紗、閃石低胸晚裝、黑色金扣雪紡恤衫、及型格悠閒白色孖襟上衣配牛仔褲，集專業、知性、華美、女強人於一身！

巨塔之后｜獲封第二個汪明荃

宣萱超強氣場獲網民好評，形容她是「第二個汪明荃」。（官方圖片）

除了多元造型、宣萱的超強氣場亦贏盡熱話！在手術台上剛柔並重（尤其開場與病人腹中BB溫柔對話一幕）的宣萱、每次只要轉移往另一個場口、都必定擺出自信滿滿的步伐、不但面帶自信微笑、而且頭髮或是耳環都會極盡飄逸，全面展現了「行路有風」的狀態。面對病人、面對老公鍾鎮濤，宣萱眼底盡是溫柔、但當面對戒心和城府十足的王氏子媳，宣萱則帶著討好而又不失威嚴的陣勢，免得關係鬧得太僵的同時、亦避免自己處於下靶困境；加上擅於捉心理的優勢，還未正式入門已成功站穩腳，難怪網民紛紛留言正評：「宣萱就是自帶氣場的大女主！」、「顏值、氣場、演技都在線」、「第二個汪明荃（當年阿姐的經典角色大部分是潮流指標）」、「真的很有精英感」、「行走的衣架子」、「這就是幹練職場女性的model」。

吳若希，飾演巴辣坦白王家大嫂，造型相對較為冶艷。（官方圖片）

除了宣萱，吳若希（Jinny）和劉佩玥（Moon）的造型亦各有特色！先說吳若希，飾演巴辣坦白王家大嫂的她，造型相對較為冶艷、除了大Red唇妝容、衣服的顏色亦偏向鮮艷，首集亮相的便先後有鮮黃色及火紅晚裝裙，而且每件都超貼身，將其美好葫蘆身段展露無遺，令人難以想像她已是兩名小孩之母。吳若希曾分享產後keep fit攻略，除奉行「168斷食法」、「低碳斷食法」，還有定期做運動。

劉佩玥服裝造型相對高貴保守，凸顯她簡潔優雅、睿智沉穩一面。（官方圖片）

至於這次轉演知性成熟專業女性的阿Moon，服裝造型相對高貴保守，但仍有不少女性化detailed位去符合其豪門媳婦身份。先說開場的黑色Suit，配以下襬的黑紗長裙，低調中見艷光；之後阿Moon在世紀婚宴上的蝦肉色低胸連身裙、及另一個古典長髮配以時尚感十足的絲質恤衫，均凸顯了她簡潔優雅、睿智沉穩一面，阿Moon這次可謂給出了這年難得一見的新鮮感。

《巨塔之后》由《新聞女王》系列鍾澍佳總監製、《逆天奇案》系列陳志江監製、梁敏華總編劇，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有—領銜主演：宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥；特別演出：鍾鎮濤、湯鎮業、馬國明、蕭正楠；主演：吳若希、張頴康、蔣家旻、陳楨怡、黃庭鋒、謝雪心、吳岱融、林景程等。