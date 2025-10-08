巨塔之后｜劉佩玥護女變暴打媽打　網友大讚眼鏡造型氣質封神

巨塔之后｜由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製、陳志江監製、梁敏華總編劇的《巨塔之后》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥領銜主演。為爭取集團主席席位，董一妍（宣萱飾）及方欣（陳煒飾）各出奇謀，董一妍乘機向以珈（劉佩玥飾）發放事件黑材料；以珈得悉海淳（樂珈嘉飾）有危險獨自追到韓國。



10月7日一集，劇情講述明塱醫院爆發醫療事故，事件竟牽涉副院長林英傑（林景程飾）向親人利益輸送；而為爭取集團主席席位，董一妍（宣萱飾）及方欣（陳煒飾）各出奇謀，董一妍乘機向以珈（劉佩玥飾）發放事件黑材料，務求令以珈以律師身份介入事件對方欣造成不利影響……另邊廂，方欣為免董一妍得逞，竟想出收買海淳（樂珈嘉飾）好友、幫助原定要出發去倫敦的海淳偷走到韓國，以珈得悉事件後放下一妍隻身追到韓國，一妍計劃因而被打亂……

巨塔之后｜劉佩玥揮舞鐵通擊退流氓展「為母則強」

驚險時刻阿Moon趕到，甚至攞鐵通趕走小混混。（官方提供）

10月7日焦點劇情，絕對是劉佩玥（阿Moon）在韓國找到珈嘉後，在酒吧外擊退兩名急色流氓一幕！於關鍵時刻現身的阿Moon，為保護女兒由沉穩律師進化成「暴打媽打」，先後以手袋及街邊隨手拿來的長鐵通、瘋狂揮舞兼狂哮擊退流氓。之後阿Moon更孭著女兒離開，完全展現「為母則強」一面，網民大讚：「霸氣Moon」、「阿Moon果然打得」、「很有柯德莉和姜姐的影子」（柯德莉為Moon在《城寨英雄》的角色名稱、姜姐為Moon在《奪命提示》的暱稱）。

阿Moon第一時間即刻關心女兒，十分愛女兒。（官方提供）

巨塔之后｜阿Moon爆與珈嘉每天做一件事令感情升溫

就算被阿囡黑面，阿Moon依舊服侍周到，照顧體貼。（官方提供）

阿Moon接受官方訪問時，分享拍攝此場戲的事前做足準備功夫：「事前拉筋同熱身少不了，亦都要好好了解現場嘅狀況，因為呢一場設計上專登整濕咗個地，當時地面係好滑好跣，所以着住對高踭鞋跑嘅時候都需要小心啲。」至於揮舞鐵通，阿Moon表示為令效果更逼真，嘗試過不同動作和力度：「因為本身支鐵通係道具，所以會比較輕，如果用蠻力去揮動支棒，會好容易整傷自己。」談到孭起阿女珈嘉場口，阿Moon坦言有難度：「因為本身佢坐咗喺地上面、個人又有一定重量，所以我踎低去孭起佢時係會吃力少少。我哋要用唔同角度去拍，所以都孭咗好多次，但係導演好好，就算要拍唔同嘅角度，都盡量比一個最佳嘅方法我，等我個姿勢好啲容易發力。」談到與珈嘉上契一事，阿Moon大讚「阿女」可愛：「佢好聰明又好嗲我，好可愛架！工作嘅時候有咩唔識都會問，我哋喺佛山拍攝嘅幾個月成日都見，成日都傾偈，所以大家嘅關係由初初認識變得深厚，好感恩！」

就算被阿囡黑面，阿Moon依舊服侍周到，照顧體貼。（官方提供）

戲外兩母女感情相當好，阿Moon更大讚「阿女」可愛。（官方提供）

巨塔之后｜網民大讚：眼鏡形象太絕殺

阿Moon在劇中的專業眼鏡look，網民一致讚好。（官方提供）

另為突顯劇中角色專業形象，阿Moon一度以斯文眼鏡look亮相、氣質逼人，獲網民盛讚「氣質封神」：「文以珈在我心裏已經封神」、「Moon不再局限於甜妹和小妹妹」、「戴眼鏡嘅look太絕殺」、「希望阿moon以後能多一點類似角色」。另有網民憶起阿Moon十年前在劇集《四個女仔三個BAR》內，曾飾演見習事務律師Holly，如今相隔十年，阿Moon已由實習律師晉升至獨當一面的事務律師兼律師樓合夥人，難怪有網民講笑謂：「證明阿Moon有天份又夠勤力」。

阿Moon在劇中的專業眼鏡look，網民一致讚好。（官方提供）