美食新聞報道｜原上班族因情迷生蠔半路出家　擔擔麵口味靠這個料

《美食新聞報道》是由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目，於周一、二、四、五晚上8點TVB Plus（82台）播映。10月10日播出一集「故事味緣」，介紹一間位於天后，主打生蠔的餐廳。



上班族樑哥半途出家情迷生蠔

10月10日，「故事味緣」介紹一間位於天后，主打生蠔的餐廳，有趣的地方是店主樑哥原本在酒店任職廣告宣傳，一次機緣際遇令他對生蠔產生濃厚興趣︰「嗰時要影相推廣生蠔，大廚話影完相啲生蠔都會掉。我攞嚟試發覺真係好好味……」一試難忘從此不能自拔，樑哥表示當年家族在佐敦經營餐廳，因利乘便着手賣生蠔，漸漸發展成蠔吧，他自豪的說︰「嗰時30多年前，可以話係首間即叫即開賣生蠔嘅餐廳。」節目中他講解來自美國、韓國、法國等地生蠔的獨特風味，還教大家如何分辨是否新鮮，其實很簡單打開蠔殼，只要見到裙邊位會收縮便是新鮮。樑哥的蠔吧每日都有不同品種的10蚊蠔推出，並非將貨就價，經常幫襯街坊都猛讚鮮味「隻隻都識郁」。

施焯日歎廿四味川菜

此外，食評人謝嫣薇（Agnes）會帶施焯日（Arthur）到澳門品嚐川菜的廿四味。Agnes表示今次介紹的店被評為川菜的天花板，擔擔麵更堪稱港澳第一。二人先點了一杯八寶茶暖胃，頭盤菜色為，五味攢盒內有︰太太魚凍、饞嘴粒粒香、椒麻翡翠萵苣、紅油蒜泥深海蚌、川味油鹵鮑魚。最後主角擔擔麵上場，Agnes食後形容說︰「掛汁均勻而且緊密，代表麵條夠絲滑，每一趟食都感覺係初戀，每趟都食返第一次嘅感動。」她表示這款麵好食在於複雜的味道，既有麻辣又有鹹鮮，而且隱含輕微酸度，當中還加入秘密武器-豬油，令整碗麵的層次幾何提升。