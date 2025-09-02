美食新聞報道｜廖慧儀食極唔肥 「老鼠仔」搶鏡過美食

美食新聞報道｜由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目《美食新聞報道》，逢周一、二及周四、五晚上8點於TVB Plus（82台）播映。9月2日播出一集主題是，米芝蓮餐廳主廚出品平靚正兩餸飯；Gavin帶廖慧儀（Jessica）品嚐最正宗的澳洲菜。



《美食新聞報道》「故事味緣」介紹不一樣的兩餸飯。（官方圖片）

「故事味緣」主廚Damon曾經在多間米芝蓮餐廳工作，通曉製作多國菜色，對自家出品的兩餸飯，有極高要求。（官方圖片）

9月2日「故事味緣」介紹不一樣的兩餸飯，主廚Damon的初心，不止要求飽肚，更重要是美味。Damon曾經在多間米芝蓮餐廳工作，通曉製作多國菜色，對自家出品的兩餸飯，有極高要求，他直言︰「我哋嘅特色一定係高質素，係食過我啲嘢就知道同一般兩餸飯好大分別。」單從一味招牌菜豚肉生薑燒就見工夫，生薑燒醬汁混入了4款薑，還加入青蘋果及威士忌令醬油層次更豐富。一個兩餸飯收費約70蚊，在灣仔區來說收費合理，幫襯過的食客都大讚食物層次豐富，十份一價錢可以食到fusion菜，性價比極高。

「故事味緣」招牌菜豚肉生薑燒，生薑燒醬汁混入了4款薑，還加入青蘋果及威士忌令醬油層次更豐富。一個兩餸飯收費約70蚊。（官方圖片）

Damon原本在星級餐廳打工，忽然轉跑道源於年初的單車意外受傷。康復後不宜太粗勞，剛巧獲邀請擔任兩餸飯主廚時，便二話不說答應，他憶述當中心理的轉變︰「當初係無諗過做兩餸飯，唔係唔鍾意或者抗拒，只係無諗過。既然有呢個機會當然會試，我對米芝蓮有份崇拜同執着，所以最想成為香港第一間有米芝蓮推薦嘅兩餸飯。」

居港澳洲人Gavin帶廖慧儀（Jessica），品嚐最正宗的澳洲菜。（官方圖片）

Gavin透露澳洲人愛吃雞批，澳洲批的特色是餡料會有西芹、大蔥、蔬菜及菇，非常豐富。（官方圖片）

Jessica非常欣賞一款BAP和牛三文治，外貌似小型漢堡包。（官方圖片）

此外，今集居港澳洲人Gavin會帶廖慧儀（Jessica），品嚐最正宗的澳洲菜，Gavin表示澳洲開國歷史只有二百年，很多款食物的製法，都源於前宗主國英格蘭。Gavin透露澳洲人愛吃雞批，自己由小吃到大，他說︰「雞批食出我童年回憶，平時返學就食細細個批，到家庭聚會，差不多每家必定整大雞批。」澳洲批的特色是餡料會有西芹、大蔥、蔬菜及菇，非常豐富。而Jessica非常欣賞一款BAP和牛三文治，外貌似小型漢堡包。Gavin又為Jessica介紹一款澳洲經典醬料蔬菜醬，鹹味重主要用來搽麵包。Jessica形容聞落豉油味很重，她笑說︰「好似我咃嘅腐乳。」

而近年經常擔任美食主播的廖慧儀，雖然每個節目都吃不停，但她勤做運動，身型沒有受美食影響，即使在今集《美食新聞報道》高舉雙手，都沒有「bye bye肉」，反而有結實的「老鼠仔」。