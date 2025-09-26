美食新聞報道｜順德菜食返媽媽味道　宵夜檔獲米芝蓮大廚爆粗激讚

美食新聞報道｜由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目，於周一、四、五晚8點及周二晚8點05分於TVB Plus（82台）播映。9月26日節目內容，介紹一間位於跑馬地主打順德手工菜的粵菜館，顧客形容餸菜「食返媽媽個味道」；食評人謝嫣薇、施焯日同米芝蓮大廚譚國鋒師傅，過澳門試食一間當地大廚都幫襯的消夜飯堂，好吃到譚師傅都爆粗口。



順德手工菜粵菜館，菜館大廚威哥入廚30年，幫襯過的顧客都形容餸菜「食返媽媽個味道」。（官方圖片）

9月26日「故事味緣」介紹一間位於跑馬地主打順德手工菜的粵菜館，眾所周知順德菜講究食材組合及鮮嫩脆香。幫襯過的顧客都形容餸菜「食返媽媽個味道」，可想而知有幾犀利。菜館大廚威哥入廚30年，要做好粵菜不外乎肯花時間同心機︰「市面好少人做，古老粵菜程序比較複雜。但係每一道菜背後都帶住一個故事，傳承爸爸媽媽嘅味道。」

順德菜釀鯪魚，由起肉、搗碎加配料到用手打完，再釀回入鯪魚皮去煎，便要花一個多小時完成，既花時間又多工序，為的就是讓食客重拾回憶。（官方圖片）

招牌菜豉油雞（官方圖片）

威哥借順德菜一味釀鯪魚為例，由起肉、搗碎加配料到用手打完，再釀回入鯪魚皮去煎，便要花一個多小時完成，既花時間又多工序，為的就是讓食客重拾回憶，威哥說︰「鯪魚特別多骨，最難處理是魚皮唔可以穿，唔係成整條魚就作廢。」威哥的招牌菜還有豉油雞、紅燒素翅，都是極花心思的菜式。

米芝蓮大廚譚國鋒師傅試食澳門消夜飯堂吃得津津有味，說︰「兩個老闆都炒到餸㗎，唔係X噏㗎……死喇。」不慎破防爆粗。（官方圖片）

洋蔥焗艇仔蝦（官方圖片）

沙薑爆豬脷（官方圖片）

此外，9月25日食評人謝嫣薇（Agnes）、施焯日（Arthur）過澳門，會合有「咕嚕肉之神」稱號、米芝蓮大廚譚國鋒師傅，試食一間當地大廚都幫襯的消夜飯堂。他們分別試了洋蔥焗艇仔蝦、沙薑爆豬脷、家鄉啫啫芥蘭煲及家鄉炒米粉。當Agnes食到豬脷時猛讚師傅刀工好、炒得有鑊氣時，正吃得津津有味的譚師傅，一時真情流露說︰「兩個老闆都炒到餸㗎，唔係X噏㗎……死喇。」不慎破防爆粗，引來各人大笑。