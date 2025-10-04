《定風波》、《風起洛陽》4套內地古裝懸疑劇　燒腦劇迷必追

短短的假期最啱煲劇，今期為大家推介四部近年大熱的內地古裝懸疑劇，有長有短，熱愛古裝和懸疑案的劇迷，絕對不要錯過。



《長安十二時辰》唐朝版反恐行動 限時24小時揪出主謀

改編自內地作家馬伯庸同名小說的《長安十二時辰》，劇情講述唐朝上元節前夕，長安城發生重大危機，一場恐怖襲擊正在悄然進行中。事先推算到這宗計謀的靖安司司丞李必，力排眾議，決定調派死囚張小敬負起重任，要在十二個時辰內（每個時辰相當於兩小時，也就是24小時）追查到事件背後主謀，粉碎陰謀，拯救和保護無辜的長安百姓。

全長48集的2019年懸疑劇《長安十二時辰》，不論在播放量和口碑方面，都得到很好的評價。（《長安十二時辰》官方海報/當代中國授權）

懸疑劇《長安十二時辰》中，雷佳音飾演臨危受命的死囚張小敬（右）、易烊千璽飾演才智過人的李必（左），兩人攜手在24小時內拯救長安的重大危機。（《長安十二時辰》官方海報/當代中國授權）

單看要在限時一日內完成艱難任務，已經充滿挑戰性和壓迫感。劇情就從開始到結束敘述了長安城這危機四伏的一天，當中利用大數據斷案、全方位監控，以及遍布全城的鼓樓傳遞密碼信息，隨伴着急促的鼓聲、飛跑的信使等，強調了時間的緊迫性。

除了反恐主題，劇中還有不少充滿懸念的細節，讓劇迷動腦筋，例如一個死囚為何會被認定最有資格擔上拯救長安的大任？追查過程中，發現靖安司中有不少奸細、內應，究竟誰人最可疑？張小敬和李必與敵人鬥智鬥勇，卻又發現自己竟跟敵人有着錯綜複雜的關係。

劇中又力求還原唐代長安的城市面貌，在繁榮街景、民眾服裝、以至道具和擺設，都下了不少心思，值得細味欣賞。

《風起洛陽》3人結盟查洛陽懸案 揭開神秘組織面紗

《風起洛陽》以盛世的神都洛陽為背景，出身不同階層的高秉燭、百里弘毅和武思月因着共同目標而結盟，追查懸案，粉碎重大陰謀。

劇集《風起洛陽》中，不良人高秉燭（黃軒飾，左）、官家子弟百里弘毅（王一博飾，中）和世家出身的內衛思月（宋茜飾，右），一起找尋洛陽各種懸案的真相，守護神都的太平。全劇共有39集。（《風起洛陽》官方劇照/當代中國授權）

《風起洛陽》中，高秉燭（黃軒飾）扮演的不良人，因背負着眾多好友被神秘人突然殺害的仇恨，五年來不斷追查疑兇。（《風起洛陽》官方劇照/當代中國授權）

這個武者和智者的組合，高秉燭是洛陽底層的不良人（住在不良井的罪臣之後），陰差陽錯捲入凶殺案，成為嫌疑人，他設法自證清白之際，遇上為查清父親被毒殺真相的百里弘毅，加上世家出身、武功高強的內衛武思月，一起不斷深入追尋案件的真相，從而發現內藏一個足以毀滅神都的驚天陰謀。

《風起洛陽》扣人心弦的曲折劇情，引人入勝，而主角們在緝拿真兇的鬥智、鬥武、鬥速過程、拳拳到肉的動作場面，以至高質的場景和視覺效果，都令人留下深刻印象。

《繁城之下》追兇揭露腐爛社會 善惡黑白的反思

全劇只有12集的《繁城之下》，在2023年播出時成為黑馬懸疑劇。

故事講述明朝萬歷年間，江南蠹縣接連發生離奇命案，年輕捕快曲三更的師父冷捕頭更是第一位受害者。在追凶過程中，曲三發現一直信任的師父，行事風格黑白難分，更被人暗示是做了不忠不義的事而遭到殺害。

《繁城之下》中的金句，是冷捕頭（王策飾）生前常說的一句話：「公道是一條繞遠的道」。（《繁城之下》官方劇照/當代中國授權）

《繁城之下》中，江南蠹縣年輕捕快曲三更（白宇帆飾）在追查師父冷捕頭離奇死亡的過程中，發現很多善惡黑白難分的事實。（《繁城之下》官方劇照/當代中國授權）

《繁城之下》入選2023年第四季優秀網路視聽作品推選活動中的優秀網路劇。（《繁城之下》官方劇照/當代中國授權）

各個死者的背景不同，死狀亦各不相同，唯一就是在案發現場都發現《論語》中節錄的一句話，為甚麼兇手要將這些人以各種不同方式殺害？原來，一切都跟20年前一宗縱火滅門慘案有關。

劇中每一個看似無辜的角色，原來背後都有着另一面。曲三更在揭開真相的過程中，一點一點地看清真相，並堅持繼續下去，縱使「公道是一條繞遠的道」，但仍不忘守住初心。

《繁城之下》中，似乎沒有絕對的好人或惡人，有些好人為了掙脫命運，無視他人苦痛；有些惡人走上極端，成為兇手，卻只為了當初別人對自己的一絲情誼。劇中寫滿每個小人物為了生存的苦苦掙扎，也呈現了每個人對於「公平正義」不同的理解，不禁令人產生深刻的反思，你所認為的善和惡，真的眼見為憑嗎？

《定風波》神探遭誣陷為通緝犯 聰明反被聰明誤？

今年8月開播的懸疑劇《定風波》，講述大齊第一神探蕭北冥在大婚當日，被嫁禍為惡魔夜煞，弑師叛國，展開逃亡之路。三年後，他重返京城，誓要洗脫冤情，先後得到師妹鍾雪漫和一班具智謀、武力和醫術技能的夥伴協助下，不單聯手揭開多宗奇案的真相，也解開大齊的謎團，從而洗刷冤情，平定大齊風波。

《定風波》中，王星越飾演大齊第一神探蕭北冥，才智雙全，屢破奇案，但卻偏偏因過於執着自己的直覺，誤判形勢，結果被嫁禍為惡魔夜煞，成為通緝犯。（《定風波》官方劇照/當代中國授權）

今年大熱懸疑劇《定風波》，共有36集，講述大齊第一神探蕭北冥在一班好夥伴的協助下，不單洗脫殺人的冤情，也解開大齊的謎團，平定風波。（《定風波》官方劇照/當代中國授權）

《定風波》不但帶領劇迷腦燒查案，同時道出聰明和才智出眾、洞察人心的第一神探蕭北冥，因着過人之才卻逐漸變得自大自負，結果過度自信，自以為可以掌控全局，卻換來對風險度的判斷偏差，造成師父被殺慘死，而自己就成為了代罪羔羊。

這種對人性的深刻刻劃，也叫我們要學懂反省。再來，劇中帶出另一信息，縱使經歷低潮的黑暗，也可能會迎來契機，重新起步。從來失敗都不是終點，關鍵是能夠好好審視自己，反思反省過來，如此，平定的風波不單是指事情，也可以是自身的情感起伏。

