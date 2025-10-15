經典日劇拍續作《第102次求婚》M-1冠軍霜降明星主演　女主角是她

作為象徵富士電視台黃金時代的經典日劇《第101次求婚》的續作，《第102次求婚》終於迎來製作啟動的消息——據體育報記者透露，該劇已於9月中旬正式開機，結合拍攝周期推算，「明年1月開播」成為業內主流預測，而「經典IP續作+實力派卡司+金牌編劇護航」的配置，也讓這部劇從籌備階段就備受關注。



卡司陣容揭秘：霜降明星（せいや）飾「非緣男主」，唐田英里佳（唐田えりか）接棒演「星野家千金」

此次《第102次求婚》的核心卡司設定緊扣「續作」屬性，既保留前作情懷，又注入新鮮元素：

霜降明星（Instagram@seiya_shimofuri）

男主空野太陽：由霜降明星（33歲）飾演，他因擅長模仿前作男主武田鐵矢（76歲）而被選中。據悉，霜降明星將延續武田鐵矢在《第101次求婚》中「不受歡迎卻執着」的人設，演繹一位平凡卻真誠的男性，而武田鐵矢本人也將特別出演，兩人的對手戲被視作「情懷爆點」；

唐田英里佳（Instagram@karata__erika）

女主星野光：由唐田英里佳（28歲）飾演，角色設定為前作中武田鐵矢飾演的星野達郎、淺野温子（64歲）飾演的矢吹薰的獨生女——與母親矢吹薰一樣，星野光是一位人氣大提琴手，造型上也將以「復刻母親氣質」的黑色長髮登場，從身份到形象都呼應前作，引發觀眾對「星野家愛情故事延續」的期待。

製作公司相關人士透露：

這次最受關注的，除了せいや與武田鐵矢的互動，還有せいや是否會對着唐田說出前作的名台詞『僕は死にましぇん！（我不會死的！）』。前作的經典場景早已刻在觀眾心裏，續作如何致敬又如何創新，是我們重點打磨的方向。

前作光環下的「壓力與底氣」：編劇鈴木收「復出操刀」，力捧唐田英里佳成關鍵

儘管《第101次求婚》的「傑作光環」讓續作收穫天然關注度，但也面臨「能否超越前作」的質疑，粉絲間甚至出現「期待」與「擔憂」並存的兩極評價。而扛起這份壓力、決定劇集成敗的關鍵人物，正是企劃並參與創作的人氣編劇鈴木收（53歲）。

值得一提的是，鈴木收曾在今年3月宣佈「從放送作家（綜藝編劇）崗位退休」，此次操刀《第102次求婚》，是他「退休後聚焦影視劇創作」的重要嘗試——據富士台官方訊息，鈴木收「早在退休前數年，就一直熱切希望製作《第102次求婚》」，此次如願以償，投入的心血可見一斑。

更關鍵的是，鈴木收是唐田英里佳的「伯樂」：一位親近鈴木收的放送作家透露，「鈴木先生在Netflix劇《極惡女王》中就啟用了唐田，當時就對她的演技高度認可，甚至說『那部劇其實是唐田主演的電影』。現在《第102次求婚》，鈴木先生更是把『如何讓唐田飾演的星野光充滿魅力』當作勝負手，對她的期待非常高。」

回顧唐田英里佳的事業軌跡，2020年她因與東出昌大（當時已婚）的不倫風波暫停活動，而復出後的首部重要作品正是鈴木收參與的《極惡女王》——當時她為角色剪掉長髮，演繹女子摔跤手長與千種，用突破性演技重回大眾視野；此次在《第102次求婚》中，她從「颯爽摔跤手」轉型為「優雅大提琴手」，形象與角色的跨度極大，而鈴木收的持續力挺，無疑為她的「轉型成功」增添了重要籌碼。

唐田英里佳（Instagram@karata__erika）

從「惡女」到「千金大提琴手」：唐田英里佳的「形象逆襲」，能否複製前作輝煌？

從《極惡女王》中「短髮幹練」的摔跤手，到《第102次求婚》中「黑長直優雅」的大提琴手，唐田英里佳此次的形象轉變，本身就是劇集的一大看點。前作中淺野温子飾演的矢吹薰，以「獨立又温柔」的氣質成為一代觀眾心中的「理想女性」，而唐田英里佳能否在「繼承母親特質」的同時，賦予星野光新的個性，將直接影響觀眾對續作的接受度。

目前，劇集已進入緊張拍攝階段，關於「星野光與空野太陽的相遇故事」「武田鐵矢、淺野温子是否會客串重現經典場景」等細節尚未公布，但「鈴木收的情懷企劃+唐田英里佳的演技挑戰+前作IP的國民度」已讓《第102次求婚》成為明年1月日劇檔的「種子選手」。外界普遍期待，這部續作既能喚醒觀眾對《第101次求婚》的回憶，也能讓唐田英里佳憑藉「星野光」一角，徹底擺脱風波影響，迎來事業的又一個高峰。