A.I.靈接觸｜「此地無人」卻見三人靠近？AI生成梁思浩參演

TVB Plus製作靈異微短劇《A.I.靈接觸》由myTV SUPER出品。微短劇每集不超過2分鐘，逢周一晚9點半及周二晚9點35分TVB Plus（82台）播映，晚上10點半重播。myTV SUPER逢星期一晚9點半上架，免費收看。本劇集宣傳片請來《直播靈接觸》主持人梁思浩幫手，女主角張家欣經歷11個夢境就如11段人生，是前世記憶還是平行時空？成為她真假難辨的詭異日記。



AI梁思浩宣傳靈異微短劇 真‧思浩「師傅都解釋唔到」

早前《A.I.靈接觸》推出宣傳，請來《直播靈接觸》主持人、人稱村長的梁思浩幫手，片中他獨白︰「你哋有冇發過一啲奇怪嘅夢，我哋有一位叫家欣嘅村民，佢經常夢到穿越唔同嘅地方，遇到好多連師傅都解釋唔到嘅靈異經歷……」原來片中的思浩是由AI生成。思浩接受訪問時笑說︰「唔擔心被AI取代，仲可以賣IP，唔使返工都有錢收。今次只負責配音，嗰樣就有九成相似。好創新嘅項目，所以好願意參與，學習吓乜嘢叫做AI製作。我除咗願意參與演，仲可以提供真實靈異故事。」

女主角家欣11段噩夢如人生 前世記憶抑或平行時空

本劇集首播一集「此地無人」女主角張家欣（Chloe）開着電動汽車，在一處燈位停下時原本四野無人，但奇怪事情發生，汽車顯示屏清楚見到有三人正行近，一陣靜默後，電車的「請扣緊安全帶」提示燈亮起。《A.I.靈接觸》由11個小故事組成，故事講述女主角Chloe每晚總被噩夢糾纏，夢中彷彿不斷穿梭不同人生。有時她會變成中學生、又或者是孤身旅居的酒店住客、更可能是盡忠職守的夜班保安員。經歷11個夢境就如11段人生，是前世記憶還是平行時空？成為她真假難辨的詭異日記。故事分別為︰此地無人、通往靈層、微笑的妳、路障、瞳、收工、仨入行、靈距離配對、默視、入夜要關燈、疑‧濾共11集。TVB Plus（82台）播映首8集，全套會在myTV SUPER播映。