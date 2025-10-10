巨塔之后｜「御用人質」宣萱第30次被綁架　笑謂：係最舒服嘅一次

《巨塔之后》由《新聞女王》系列鍾澍佳總監製、《逆天奇案》系列陳志江監製、梁敏華總編劇的劇集，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。主要演員有—領銜主演：宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥；主演：吳若希、張頴康、蔣家旻、陳楨怡、黃庭鋒、謝雪心、吳岱融、林景程等。本集由於泰國有勢力人士林鍈偉父親急需換肝，救父心切的林鍈偉遂把心一橫綁架董一妍、林英傑等一行醫護人員，威逼非法進行肝臟移植手術。其中演員宣萱在劇集演繹中被綁架第30次。



10月9日播出的第9集，延續上集劇情，由於泰國有勢力人士林鍈偉（黎澤恩飾）父親急需換肝，柯永成（湯鎮業飾）眼見林父並不樂觀，為免得失鍈偉的同時亦順便送董一妍（宣萱飾）一程，竟著林鍈偉找明塱醫院操刀。救父心切的林鍈偉遂把心一橫綁架董一妍（宣萱飾）、林英傑（林景程飾）等一行五人醫護人員，將眾人擄走至公海後、威逼一妍等非法進行肝臟移植手術，否則性命不保……

盤點宣萱人質之路 被綁方式五花八門

有「御用人質」之稱的宣萱在《巨塔之后》第30次被綁架，自然成為網友焦點！宣萱自從1994年在劇集《餐餐有宋家》被人以一支原子筆挾持成為人質後，便正式開啟長達31年「人質之路」，紀錄至今無人能及。盤點宣萱過往被綁架方式可謂五花八門，由最普通的被武器「行」頸、持刀恐嚇、到被綁在海中央、高高吊起等都有，「人質經驗」絕對豐富！

宣萱接受官方訪問時笑言今次被綁最特別除了不用孤單一人、亦是最舒服的一次：「係第一次唔係淨係綁我一個，哈哈！仲要係佢（綁匪Ronny）好有口齒地肯放返我哋走，唔使我自己好辛苦咁逃走，所以亦都係最舒服嘅一次（綁架）嚟。」宣萱又笑言拍攝時最搞笑，是發現劇中男人靠唔住：「我哋成日笑Jacky（李善恆，劇中飾演麻醉科醫生），佢劇情入面好似好反骨咁，成日揼低晒我哋成班女人（指李善恆被綁時私自企圖逃走場口）。而景程喺劇入面都係反骨架嘛，跟住點知Jacky都係咁樣自己走鬼咗去，我哋成班人拍嗰陣笑得好開心，笑佢冇義氣！」

「御用人質」宣萱第30次被綁架 破盡紀錄！

對於宣萱「被綁架」第30次，網友笑言：「有宣萱的地方就有綁架」、「人質之后」、「宣萱被綁架成就+1」、「可以申請健力士世界紀錄了」、「除了御用人質，同時都是生存率最高的人質」、「（宣萱）前世應該是顆粽子」、「被綁太多，變得淡定了」、「難道『被綁架』是她的興趣？」

至於與宣萱同場被綁的林景程，則笑言能與宣萱同場被綁、及能於現場親眼目睹「御用人質」宣萱（Jessica）被綁感到相當興奮，笑言是成就解鎖：「哈哈！係人生嘅bucket list嚟架大佬！我以前睇電視就成日見到佢畀人綁架（笑），喺古裝劇都會架嘛...我冇諗過有機會現場睇到佢畀人綁，仲可以同佢（宣萱）畀人綁埋一份喎，嘩！呢單嘢簡直係我人生最高光時刻嚟啦。」

「專業匪徒」黎澤恩揭先後兩大綁架好戲

除了宣萱，綁匪黎澤恩（Ronny）亦成為網民焦點。由於Ronny近年接二連三演出惡霸／悍匪，因而獲封「TVB專業匪徒」，並先後在《新聞女王》中綁架Man姐佘詩曼、及這次在《巨塔之后》 中綁架「御用人質」宣萱。對於綁完阿佘再綁宣萱，Ronny笑言大感榮幸，笑言：「上次《新聞女王》綁架阿佘，嗰場戲我同阿佘交流係少啲嘅，冇乜太多對話機會。畀我感覺係阿佘身形雖然嬌小，但係佢好有power！今次槍指Jessica，嗰場戲唔係咁簡單，一來要綁佢返嚟，中間要經過好多唔同轉折位，又要捉番佢，成件事長好多，就真係可以見識到宣萱嘅演技有幾厲害，我亦都學到嘢。」