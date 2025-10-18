于朦朧安靈法會萬人看直播　恩師孫德榮下跪哭喊：我這沒用的爸爸

大陸男星于朦朧9月11日墜樓猝逝後，死因引發各界揣測，事發1個月網路上各種陰謀論仍是不停歇。



而曾是他的啟蒙老師的孫德榮，17日在台灣新北市為他舉行安靈收魂法會，還開啟網路直播，網友們也紛紛熱烈討論，其中網友還發現法師唸錯亡者的出生年份，急留言盼更正。

于朦朧的啟蒙老師的孫德榮17日在新北市為他舉行安靈收魂法會，有逾萬網友看直播。（YouTube／孫腫來了）

孫德榮為于朦朧舉辦法為安魂，從中午12點開始，將要進行6個小時，全程會進行直播，觀看人數有破萬，中午孫德榮在法師的指引下捻香祭拜，並也在門口下跪引魂，口中還唸著希望于朦朧魂魄能來：

接受我這個沒有用的爸爸幫你做的祈福法會。

法會現場有布置了魚形氣球，同時也讓近百位粉絲進入現場參與，原本計畫法會最後要將這些氣球放飛，象徵于朦朧靈魂自在升天、游向光明，最後出於環保的考量，所以這環節取消，改成讓粉絲將氣球帶回去，顯得更具意義。

而在法會的直播過程中，有網友聽到法師用台語說出亡者的出生年月日是1986年6月15日，年份錯誤，正確應是1988年，於是不少網友急留言，希望能讓現場法會工作人員知道這個錯誤儘速更正。甚至也有網友質疑法師講台語，亡者是否能聽懂。

