范世錡突認「殺了于朦朧」？疑似帳號秒刪文卻被截圖：因為他該死

大陸男星于朦朧上月11日墜樓身亡，而他生前的歌手好友范世錡被認定是兇手之一，雖然警方強調是意外，他本人也公開痛斥是毀謗造謠，強烈譴責網路暴力。



隨著網傳事發錄音檔中有人喊「范小花救我！」、「打暈了剖腹」等語句，經聲紋比對結果聲稱與范世錡吻合率高達99.57%，而日前有人在微博發現，疑似是范世錡的帳號，突然發文認了是兇手，但發出後10分鐘就被刪除。

日前有人在微博發現，疑似是范世錡的帳號，突然發文認了是兇手。（微博截圖）

除了他演出的新劇《許我耀眼》被網友揚言抵制，還傳出演唱會只賣出數十張票，如今原定10月18日在成都舉行的「熱血的笨蛋成都站」演唱會也因「藝人身體原因」宣布取消。

稍早有網民在微博發現，范世錡發文寫道：

無論你們再怎麼撒野也無法對我做出什麼東西，沒錯就是我殺了于朦朧因為他該死。

該文在發出約10分鐘後就被刪除，但在這敏感時機點，早已被網友截圖流傳。

不過該貼文無法確認真偽，也有網友認為范世錡是被其他人推出來擋在風口浪尖。

