于朦朧前經紀公司被批「卸責」　股價暴跌兩日蒸發近80億爆離職潮

中國男星于朦朧9月11日墜樓離世，享年37歲，雖然家屬堅稱是「飲酒不慎意外」，但外界陰謀論未停。



北京警方日前發布通報闢謠，然而輿論仍未平息，如今更傳出他生前所屬的經紀公司「天娛傳媒」及母公司「芒果超媒」人事異動頻繁、股價暴跌，引發市場震盪。

天娛傳媒隸屬湖南廣電旗下上市公司芒果超媒，是旗下主要藝人經紀品牌。于朦朧離世後，天娛傳媒聲稱「雙方合約早已期滿，對藝人近況不太了解」，引來外界批評撇清責任。隨著事件延燒，公司旗下藝人華晨宇、白舉綱等人也被網友翻舊帳、湧入討論區。

根據「新浪財經」報導，芒果超媒股價近日連續下跌，9日重挫6.68%，10日再跌5.12%，兩日蒸發市值達人民幣76.7億元。同時，公司高層變動頻繁，副總經理羅澤軍9日以「工作調動」為由請辭，另一名副總申亞東則早在8月因「個人原因」離任，他同時也是天娛傳媒總經理。

儘管芒果超媒澄清「不存在未披露消息」，但市場信心明顯下滑，股東戶數在9月底驟降至3.79萬戶，短短一個月減少超過28%。部分投資人狠批：

「咎由自取」

「報應來得快」



另一方面，網路近日流傳一份疑似「于朦朧死亡報告」的截圖，內容寫有頭部、胸腔骨折與肝臟撕裂等傷勢，還出現「吸入性窒息」字樣，但文件未附官方章戳，疑為偽造。相關單位已介入調查，以釐清真偽。

