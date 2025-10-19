44歲女歌手時裝周行騷如變了個人！大膽中空裝罕露事業線全場尖叫

2025台北時裝周SS26於16日在松山文創園區正式揭幕，台語歌后孫淑媚與《拜六禮拜》中的搭檔連晨翔共同現身伸展台，走秀的影片曝光，獲網友盛讚「被歌手耽誤的名模」。



孫淑媚出道超過30年，這次與《拜六禮拜》中的搭檔連晨翔共同現身伸展台，與設計師朱柏諺合作，身穿亮黃色西裝、內搭合身綠色外穿式Bra，一頭俐落馬尾造型登場，步上伸展台後舉手投足盡顯自信。

孫淑媚台北時裝周走秀。（Facebook@孫淑媚）

中空深V的設計大秀緊實腹肌與深邃事業線，火辣造型瞬間引爆全場尖叫。

走秀影片曝光後，網友紛紛留言大讚：

「被歌手耽誤的名模」

「遠看很像具荷拉」

「還以為是韓團女星登場」

「讓人驚豔，簡直美翻了」

「這不是我認識的孫淑媚」



事實上，這已非孫淑媚首次掀起時尚話題。之前她曾在社群曬出私服照，以黑色鏤空上衣搭配灰西裝外套亮相，冷豔高級感十足，被網友誤認為韓團aespa成員Winter，還有人留言表示：

「有Jennie的氛圍感」

「很像TWICE的娜璉」

「也有蔡秀彬的感覺」



掀起一波「撞臉韓星」熱潮。

