44歲女歌手時裝周行騷如變了個人！大膽中空裝罕露事業線全場尖叫
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
2025台北時裝周SS26於16日在松山文創園區正式揭幕，台語歌后孫淑媚與《拜六禮拜》中的搭檔連晨翔共同現身伸展台，走秀的影片曝光，獲網友盛讚「被歌手耽誤的名模」。
孫淑媚出道超過30年，這次與《拜六禮拜》中的搭檔連晨翔共同現身伸展台，與設計師朱柏諺合作，身穿亮黃色西裝、內搭合身綠色外穿式Bra，一頭俐落馬尾造型登場，步上伸展台後舉手投足盡顯自信。
更多孫淑媚當日的美照：
中空深V的設計大秀緊實腹肌與深邃事業線，火辣造型瞬間引爆全場尖叫。
走秀影片曝光後，網友紛紛留言大讚：
「被歌手耽誤的名模」
「遠看很像具荷拉」
「還以為是韓團女星登場」
「讓人驚豔，簡直美翻了」
「這不是我認識的孫淑媚」
事實上，這已非孫淑媚首次掀起時尚話題。之前她曾在社群曬出私服照，以黑色鏤空上衣搭配灰西裝外套亮相，冷豔高級感十足，被網友誤認為韓團aespa成員Winter，還有人留言表示：
「有Jennie的氛圍感」
「很像TWICE的娜璉」
「也有蔡秀彬的感覺」
掀起一波「撞臉韓星」熱潮。
更多孫淑媚的照片：
