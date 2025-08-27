TWICE Sana性感造型亮相Prada時裝秀　aespa Karina同場比拼穿搭

韓國人氣女團TWICE的日本成員Sana（本名：湊崎紗夏）擁有身高164公分的高挑身材與體重45公斤的纖細比例，加上甜美可愛的外型，擄獲大批粉絲喜愛。



近日，身為Prada品牌大使的她受邀前往米蘭，出席品牌2026春夏男裝大秀，從機場出發到現場造型都令人驚艷，以簡約的黑白色系洋裝輕鬆駕馭全場，再度掀起網友熱烈討論！

TWICE Sana身高164性感亮相Prada時裝秀引熱議！

這次飛往米蘭參加秀場活動，Sana出發時以Prada白色尼龍材質的燈籠型無袖迷你洋裝現身，搭配黑色Explore中型Re-Nylon單肩包，腳踩動物紋皮革芭蕾平底鞋，手上則配戴琥珀色手鐲，整體造型清新亮眼，完美展現白皙修長的美腿，散發仙氣十足的空靈氛圍。

而在秀場上，Sana換上一襲Prada 2025秋冬系列的黑色平口短洋裝，腳踩方頭皮革高跟鞋，並將頭髮以品牌蝴蝶結髮飾綁起，瞬間轉換為暗黑系公主風格，展現神秘又迷人的魅力。雖然兩套造型皆以極簡的一黑一白One Piece洋裝為主軸，但透過剪裁與配件巧妙搭配，成功營造出俐落且高質感的時尚形象。

此外，同樣為Prada品牌大使的aespa隊長Karina也有收到大秀邀請函，她選擇以仿皮草外套搭配白襯衫與黑色迷你裙，腳踩黑色尖頭細高跟鞋，展現千金般的優雅氣場，與Sana同樣展露纖細筆直的長腿，兩人風格雖異，卻都各具特色。

不知道你更喜歡哪一位女神的穿搭呢？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】