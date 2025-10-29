39歲女星狂練高爾夫球融入上流社交圈　被富商爆飯局中謊報年齡

曾是「台大五姬」之一的翁滋蔓，過去也是台灣宅男女神代表。



不過近來她逐漸淡出演藝圈，與萬海集團富四代、千億（台幣，下同）小開男友交往多年，從她的社群上可以見到，不僅常出席慈善晚宴，也勤練高爾夫球、出外旅遊，已融入上流社交圈。

據「鏡週刊」報導，有富商則爆料，翁滋蔓在一場飯局中自稱「32歲」，但事後查詢發現其實她已39歲，讓在場賓客暗自驚訝。儘管如此，許多人仍力挺表示，翁滋蔓外表保養得宜、氣質甜美，完全看不出將近40歲，難怪深受男女喜愛。

翁滋蔓2020年就被拍到與千億小開，在街頭互動親密，互摸臀部，這段戀情也穩定發展5年，卻始終未修成正果。

翁滋蔓今年4月受訪時被問及婚事，只淡淡回應：

還要等很久。

據悉，當年被拍到的「當街親熱照」讓男方長輩認為形象失禮、難以接受，也成為她難以順利嫁入豪門的主因。

