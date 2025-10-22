滴水不漏拯救隊丨視障人士家中滲水釀爆炸　房署竟建議搬酒店暫住

《滴水不漏拯救隊》是由錢嘉樂、李旻芳、林秀怡、曾錦燊擔任主持的台慶綜藝節目。10月21日晚播出的第七集中，嚴重視障人士陳太因滲水問題嚴重，家居五度「跳Fuse」兼釀小爆炸，她指房屋署勸說搬酒店暫住：「我點解要去酒店住？我亦冇能力去酒店住，間屋係我架。」節目於10月24日晚10時30分翡翠台播出最後一集，另一位事主黃太備受滲水問題困擾4年求助無門，直認情緒出問題要睇醫生。



嚴重視障人士陳太因滲水問題嚴重，家居五度跳Fuse兼釀小爆炸。（官方提供圖片）

《滴水不漏拯救隊》以真實個案為基礎，邀請專業團隊以專業角度拆解各區大小屋苑滲水源頭，提供根治方法、裝修建議、預防秘技、小貼士等，務求做到「大師兄」錢嘉樂理念：「借住呢個節目教識市民處理滲水問題」。

滴水不漏拯救隊丨視障人士家居五度跳Fuse兼釀小爆炸

錢嘉樂、李旻芳、林秀怡、曾錦燊組成的「滴水不漏拯救隊」，在專業驗樓師、公證行、裝修達人及律師組成的專業團隊協助下拯救滲水危樓，協助求助無門的苦主進行溝通、聯絡工作、及提供援衝之計或專業法律意見。

10月21日晚播出的第七集，受到嚴重視障問題困擾的陳太，原本與丈夫獲仔女夾錢送上安樂窩大感安慰，可惜入伙不足數個月、自去年五月開始出現嚴重漏水問題，不但驚現五次跳掣情況、更一度發生小爆炸兼弄壞用來確保陳太安全的防跌感應器，陳太在節目憶述小爆炸發生時驚險一幕：「我哋都唔知佢漏水，嗰日我喺度刷緊牙，突然Boom一聲好響（爆炸），跟住就有火花同煙霧、好大陣𤓓味。」「我本身係失明人士，摸黑我唔驚，但漏電你話點算吖。」

滴水不漏拯救隊丨陳太透露房署建議搬去酒店暫住

陳太續指有就漏水問題尋求管理處及房屋署協助，她透露房屋署當時給予她的建議是搬去酒店暫住，但陳太堅持不肯：「佢叫安全起見、或者去酒店住。我點解要去酒店住？我亦冇能力去酒店住，間屋係我架。」最終陳太在樓宇滲水檢驗專家賴達明協助下、終釐清了漏水源頭，並謂會與樓上鄰居溝通、盡快解決滲水問題。

滴水不漏拯救隊丨備受滲水問題困擾4年求助無門

至於10月24日晚播出的最後一集，在問題單位中住了足足29年的黃太，自四年前開始備受滲水問題困擾，受影響範圍更由廁所逐漸擴大至客廳以及女兒睡房等，加上冧石屎問題嚴重，令黃太四年來一直過著提心吊膽的生活：「成日擔心個女搞到瞓唔著。」黃太坦言最激心是聯絡屋邨主任時，不但多次因「換人」要「重新嚟過」，對方更經常Check Check吓冇下文，令她大感無助。

由於備受問題困擾多年、又求助無門，黃太受訪期間一度情緒激動兼落淚：「我好唔開心，我都唔想睇住屋企咁樣，睇到就唔開心，個人會好煩咯！」黃太直認有因而要看醫生解決情緒問題，並衷心希望拯救隊能幫助她解決困擾她多年的滲水問題：「我希望整到，我對呢間屋都有感情」、「老人家想住得舒服啲，冇咁大壓力。」據知經過拯救隊一連串協助後、黃太的情況果然得到了大幅度的改善，欲知詳情，敬請繼續收看《滴水不漏拯救隊》。