《家傳之「保」》胡定欣無法回家吃飯愧對媽媽　聞多年前真相淚崩

《家傳之「保」》10月19日晚播出最後一集。胡定欣多年後才得悉真相，遺憾當年為了工作難抽時間回家吃飯，感激媽咪將青春奉獻給家庭，寫下「十年願望清單」與胡媽媽創立新一頁美好回憶。



胡定欣走入昔日爸爸媽媽努力打拼的海味舖，體驗二人當年的工作點滴。（官方提供圖片）

《家傳之「保」》是一共三集的真人騷，請來譚俊彥、黃翠如、胡定欣親身體驗爸爸媽媽昔日從事的行業，以行動感受上一代如何在工作上努力打拼、為家人提供生活保障，並透過走入上一代的職場，啟發他們了解父母最值得保護和傳承的精神，結合歡笑與感動。

家傳之「保」丨胡定欣多年後才得悉真相

《家傳之「保」》最後一集的主角是胡定欣，及激罕出鏡的胡媽媽。胡定欣走入昔日爸爸媽媽努力打拼的海味舖，體驗二人當年的工作點滴。定欣之前受訪時曾透露，為了遊說胡媽媽上《家傳之「保」》費盡唇舌，而胡媽媽為了阿女最後亦願意「跳出低調框框」上節目，證明了胡媽媽有多疼女兒。

10月19日晚節目，胡媽媽愛女之情隨處可見，當資深店員萬叔向定欣展示胡媽媽當年拍下的「玉手與花膠」特寫時，提及胡媽媽數年前煮的花膠、是價錢高達1萬港元的30年敏魚肚花膠，胡媽媽見到即時回憶返晒嚟：「呢個品種依家已經冇架喇，係我珍藏嚟架，所以我會整畀定欣食。」對於胡媽媽豪煮1萬港元花膠給自己吃，定欣大感受寵若驚及愕然，並坦言今時今日才知道真相。

家傳之「保」丨胡定欣因工作難回家落淚自責

正如無綫劇集《麻雀樂團》主旨，很多時將一家人連在一起的，就是一餐「家常便飯」；對於香港人，愛心靚湯在家常便飯扮演著很重要角色。節目第二部分，定欣回家探胡媽媽，胡媽媽則準備了愛心花膠湯迎接女兒，定欣因而勾起不少昔日與吃飯有關的回憶：「其實我入咗行之後已經冇同屋企人住，媽咪都會有時問：『我要唔要拎湯畀你啊？』好擔心我唔夠湯水，驚我捱壞身體，花膠湯成為咗佢對我嘅一份愛嘅表示。」

定欣續指初入行時，因工作關係，很多時連能否回家吃飯也說不準，她亦趁此向胡媽媽坦言當時的心情其實很愧疚，定欣邊落淚邊說：「我初入行頭十零年，你（胡媽媽）成日問我：『返唔返嚟食飯啊？』我成日都會講：『我唔知啊。』但其實嗰句『唔知』係好愧疚嘅，點解我阿媽成日問親我，我都要話唔得呢？」定欣續指當事業穩定下來後，她有馬上作出平衡，盡量抽時間陪伴家人。

家傳之「保」丨胡定欣寫下「十年願望清單」

其實這次胡媽媽與定欣上節目，確是共創了不少美好回憶，二人除了大玩「傳承度測試」，又應製作組要求齊齊寫下「十年願望清單」，列出十年內想大家一起完成的事情，以及在鏡頭前，一起見證定欣的成長重要片段，感性的定欣因而想起胡媽媽當年如何將青春獻給這個家：「我媽咪20歲就生我，其實我會諗其實佢都會好想同朋友去玩，但係佢嘅時間就奉獻咗畀家庭……即係我入行時係22歲，30歲時，我就係每一日喺個電視台度拼搏，但你嘅30歲就係為咗家庭拼搏，大家嘅世界唔同，我哋嘅年代亦都唔同。」

家傳之「保」丨胡定欣自揭三代經營海味店

另定欣拍攝節目時，接受娛樂新聞台訪問時坦言拍攝地點和店舖充滿了她的童年回憶，並自揭三代都是經營海味店：「自己屋企、太公、爺爺、爸爸、叔叔，三代都係經營海味店，雖然佢哋已經退休冇再做，但係海味店嘅一事一物（都係我嘅童年回憶）……呢個元貝送畀你（主持賴彥妤）食吖，都係我嘅童年回憶嚟，細個嗰時，好鍾意叫叔叔喺啲樽度拎元貝畀我當零食。」、「海味舖嘅從業員，佢哋真係一輩子花咗好多心機去經營呢個行業，因為一份情。」

娛樂新聞台還曝光了定欣埋位前，為媽咪細心整理頭髮的溫馨畫面。對於定欣與胡媽媽難得合體，網民大為驚喜，大讚胡媽媽So Pretty之餘，又指定欣婚後更靚女、笑容甜美。