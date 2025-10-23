25歲上位女演員瘋傳是這神枱級男星「外甥女」 公司回應：是真的
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
韓國演藝圈再添話題新人！
25歲新生代演員韓佳乙（한가을，本名黃佳乙）竟是國民男神元斌的外甥女。官方證實兩人親屬關係消息一出，立刻引起網友熱論，讓這位出道4年的演員瞬間成為焦點。
點擊圖輯查看更多韓佳乙的更多相片：
+12
公司證實「是元斌姪女」
根據《alphabiz》報導，韓佳乙經紀公司Story J Company 10月21日對外證實：
經確認，目前外傳內容屬實。
而其所指「外傳內容」即為韓佳乙是元斌親姊姊的女兒。報導指出，雖然家有A咖明星，但韓佳乙演藝之路並未靠舅舅元斌，一切為自己努力打拚。
曾與徐仁國合作 演技潛力受矚目
韓佳乙於2022年透過歌手南英珠的《再次，夢》MV正式出道，該作品由歌手兼演員徐仁國親自製作與導演，兩人因合作展現出絕佳默契。她目前與金泰希、徐仁國、吳漣序、許峻浩等人同屬Story J Company。
近期，韓佳乙在韓劇《走到月亮為止》（달까지 가자）中飾演魔論製菓行銷團隊的實習生張藝真，以清新自然的演技獲得好評。
元斌神隱15年仍是傳奇
點擊圖輯查看更多元斌的相片：
+27
出道於1997年的元斌，曾以《藍色生死戀》、《太極旗－生死兄弟》、《大叔》等經典作品奠定韓流男神地位。
自2010年主演電影《大叔》後，便暫別演藝圈長達15年，僅以廣告形式與粉絲見面。2015年與女星李奈映結婚，同年底迎來一子。
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】