高橋藍不止腳踏兩船？除河北彩伽還涉另一AV女優 回應：全是朋友
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
日本24歲「排球王子」高橋藍22日被日媒《週刊文春》爆料，他除和大2歲的辣妹系網紅uka.遠距離交往1年，9月時還被拍到和AV女神河北彩伽開房。
《文春》曝光他和兩女分別過夜的照片多達134張，更爆料其實高橋藍不僅和河北彩伽互動頻繁，也和與另名AV女優搭上線，更因此被貼上劈腿、肉食男的標籤。
還涉另一AV女優 高橋藍回應：是朋友
知情人士向《週刊文春》透露，高橋藍會透過社群媒體私訊喜歡的網紅、藝人，也常常跟旁人炫耀自己和那些名人互動，更稱高橋藍透過私訊與河北彩伽搭上線，更邀請河北彩伽來看球賽，而河北彩伽9月時也曾在IG曬出欣賞日本男排與保加利亞的熱身賽，開心表示「去看了男排喔」。
《週刊文春》也直接詢問高橋藍本人回應，當下他否認與河北彩伽、uka.的關係，一概通稱是朋友，他被問到與另名沒報導出名字的AV女優關係，也表示是朋友，3人的公司則回應：
私事就讓本人處理。
但高橋藍私訊網紅、AV女優的行為被傳出後，讓許多粉絲大嘆失望。
