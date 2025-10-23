高橋藍疑背女友uka.偷食AV女優　河北彩伽公司：只是交流排球愛好

日本24歲「排球王子」高橋藍形象一向陽光清新，卻在新球季前夕陷入桃色風暴。



日媒《週刊文春》接連爆料，他不僅與大兩歲的辣妹系網紅uka.穩定交往一年，還在9月被拍到與AV界超人氣女星河北彩伽進出高級酒店，疑似劈腿，引發軒然大波。

AV女優河北彩伽相片：

根據報導，高橋藍與河北彩伽是透過社群媒體私訊認識，互動頻繁。9月間，他被直擊在東京六本木私人餐廳與河北共進晚餐，隨後一同入住酒店過夜。

僅10多天後，高橋又被拍到與遠距離戀愛中的女友uka.在大阪共度夜晚。媒體因此形容他「腳踏兩條船」，甚至貼上「超級肉食男」標籤。

高橋藍「正宮」網紅女友uka.相片：

對此，《中時電子報》則指出，河北彩伽的台灣經紀窗口回應，兩人只是因同為排球愛好者而有交流，傳言並不屬實。

高橋藍所屬公司僅回應：

雙方只是朋友，沒有戀愛關係。

拒絕進一步說明。諷刺的是，他過去曾在YouTube上公開批評「偷吃的男人最糟糕」，如今卻被爆出「一腳兩船」，令粉絲難以接受，紛紛留言表示「原來藍不是只對排球專情」、「可以談戀愛，但不要劈腿」。

高橋藍正牌女友「網紅uka.（内村優香）」是誰？

uka. 是一位出生於1998年12月28日、來自栃木縣的網紅。她身高156厘米，以嬌小的身材、甜美的外表和成熟的時尚品味而聞名。她活躍了近10年，是「甜美可愛女孩」的代表人物，尤其是在Z世代女孩中。她在YouTube上發布的美妝技巧和戀愛建議視頻，觀看次數已達數百萬。 2024年，她創立了自己的美妝品牌UKA Beauty，實現了收入來源的多元化。她主要的收入來源是廣告合作和活動出席，預計每年收入達數千萬日圓。

uka.過去的戀情也備受關注！她先前曾與大阪網紅「りきちょり」（本名濱田力，30歲）交往多年，兩人於2022年左右分手。近日則被《週刊文春》爆料，兩人約在2024年開始交往，uka.甚至向身邊友人坦言對方是「真命天子」。10月1日，有媒體拍到高橋在東京六本木豪華酒店接送uka.的畫面。

河北彩伽是誰？

河北彩伽（かわきた・さいか），1999年4月24日出生，千葉縣出身。2018年以「河北彩花」之名、18歲之齡出道成為AV女優；在2019年人氣正高之際宣布引退。2021年，她以「既然有這麼多人期待我」為由復出，並在接受網路媒體專訪時坦言，之所以會引退，是因為「被熟人發現了身分」。2024年，她將藝名改為「河北彩伽」，並更換所屬經紀公司。她在社群平台X上的粉絲數超過150萬人，在影片平台「FANZA」的各項排行榜中多次奪冠，人氣極高。2025年2月，她以「萌名」之名正式歌手出道。

