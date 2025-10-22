日排球王子高橋藍驚爆劈腿　先後與AV女優河北彩伽及辣妹網紅過夜

24歲「日本排球王子」的高橋藍人氣相當高，今年他接下三得利太陽鳥隊隊長一職。



不過球季即將開打，他卻爆出私生活爭議。

高橋藍（Instagram@ran.volleyball0902）

根據日媒「週刊文春」報導，高橋藍疑似同時與知名AV女優河北彩伽（舊稱河北彩花）以及辣妹系網紅uka.熱戀，三方互動更有驚人重疊，更因此被日媒貼上腳踏兩條船的標籤。

報導指出，高橋藍和河北彩伽透過社群私訊認識，互動相當頻繁，9月剛過24歲生日的他，被「文春」拍到當月與河北彩伽現身東京六本木一家私人餐廳，兩人用餐後更前往高級飯店過夜。

只是10多天後，高橋藍又被拍到現身大阪飯店，與26歲「辣妹系網紅」uka.共度夜晚，「文春」指出uka.其實才是高橋藍的正宮，雙方雖然是遠距離戀愛，但已交往約1年。

過去高橋藍曾在YouTube頻道回應粉絲問答，對於粉絲提到什樣的男人最壞，他表示是：

有偷吃的人是最糟糕的，偷吃的人就完了。

至於公司否認他的感情事，表示：

都是朋友關係，沒有男女交往。

高橋藍被捲入劈腿醜聞，讓粉絲相當驚訝：

「原來藍不是只對排球專情」

「可以交女朋友，但不要劈腿拜託了」



而他昨和公司原有直播計畫，似乎也因報導緊急取消，本週五所屬球隊將進行開幕戰，他出席與否勢必成為焦點。

高橋藍（Instagram@ran.volleyball0902）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】