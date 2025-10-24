獨嘉瞓過界指南丨謝茜嘉扮路飛被吐槽　馮皓揚強勢回歸飲酒開齋

《獨嘉瞓過界指南》是TVB Plus（82台）全新的另類旅遊節目，由人稱嘉姐謝茜嘉夥拍兩位年輕人蔡景行（行仔）及馮皓揚（羊羊）擔任主持。10月23日晚一集，一行三人由福岡搭渡輪往神戶，謝茜嘉模仿路飛，卻遭晚輩行仔無情吐槽「着件爛鬼褸」；而羊羊則迎來「強勢回歸」，終於夠齡「順利開齋」飲酒。10月24日一集他們將到訪奈良最古老的遊樂場，並再乘9小時豪華通宵巴士轉戰東京。



《獨嘉瞓過界指南》三人本着瞓醒覺又一條好漢精神，以捱夜車、瞓住覺穿州過省，空間換取時間，務求用最短假期遊歷最多行程。既慳酒店錢，又可作另類體驗，節目周四晚9點35分及周五晚9點半TVB Plus（82台）播映。

三人乘坐過夜渡輪，由福岡抵達神戶。（官方圖片）

10月23日一開始嘉姐便《海賊王》路飛上身，指着前方對行仔及羊羊爆金句說︰「你哋有無見到自己嘅偉大行道……我聽唔到答案，大聲啲。」豈料給無大無細的行仔踢爆說︰「冷靜啲啦你，着件爛鬼褸當自己船長。」慘被識穿的嘉姐只能以笑遮醜。他們扮鬼扮馬全因坐上由福岡開往神戶的阪九渡輪。抵達時間是第二朝一早，依然無損三人馬上登上神戶港塔頂層展望台的決心，目的是試食名物神戶西多士，堪稱同神戶牛齊名。百厭的行仔以「腿張開」姿勢，測試旋轉餐廳的轉速。接下來行程是專為羊羊所設，嘉姐說︰「第一輯我哋有個遺憾，因為當時羊羊仲未夠年齡飲酒。」他們落到樓下的清酒店，該店差不多集齊當地有名的清酒，羊羊強勢回歸下，終於順利開齋飲酒。

10月24日三人展開奈良之旅，首站生駒山上遊園地，此遊園建於1929年，差不多有100年歷史，更是全日本最古老大型機動遊戲場所。特別推介單軌腳踏車，可以眺望整個生駒山。今集他們還會參觀奈良釀酒廠，適齡飲酒的羊羊不會放過機會試勻各款啤酒。之後他們會搭乘9小時豪華過夜巴士轉戰東京。