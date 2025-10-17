獨嘉瞓過界指南丨馮皓揚遊日大晒巨胸　與蔡景行險誤船程幸遇貴人

《獨嘉瞓過界指南》是TVB Plus（82台）全新的另類旅遊節目，由人稱嘉姐謝茜嘉夥拍兩位年輕人蔡景行（行仔）及馮皓揚（羊羊）擔任主持。10月16日晚一集中行仔、羊羊繼續山東之旅，卻因拍影集錯過了辦理登船時間，幸得貴人相助終於順利登船。嘉姐謝茜嘉在福岡門司港跟行仔、羊羊匯合，品嘗咖喱蛋包飯、烤焗蛋咖喱及香蕉汁，被粉絲認出要求簽名留念。



《獨嘉瞓過界指南》三人本着瞓醒覺又一條好漢精神，以捱夜車、瞓住覺穿州過省，空間換取時間，務求用最短假期遊歷最多行程。既慳酒店錢，又可作另類體驗，節目周四晚9點35分及周五晚9點半TVB Plus（82台）播映。

蔡景行（行仔）及馮皓揚（羊羊）繼續山東之旅。（官方提供圖片）

獨嘉瞓過界指南丨蔡景行及馮皓揚出門遇貴人

10月16日晚行仔、羊羊二人繼續在山東蹓躂，來到有「威海小鎌倉」之稱的火炬八街。大街直通海邊，一望無際的海岸線，成為遊人打卡必到的地方。現場有不少當地攝影師提供收費拍照服務，行仔同羊羊聘請了小馬哥為他們影專輯。在小馬哥的構圖及大量美圖效果下，二人婀娜多姿的美態表露無遺，美白程度直迫歐美人士。

其實二人今趟威海之行，重點是搭乘晚上9點開往韓國仁川的遊輪。當日二人已提早4小時抵達威海港國際客運中心，殊不知登船櫃檯已經關閉。原來登船要求在5小時前辦理過關手續。正當行仔、羊羊及工作人員顯得徬徨無助之際，幸好遇到貴人出手，在船公司的工作人員奔走及海關協助下，有驚無險下各人順利登船出發。

獨嘉瞓過界指南丨蔡景行過海到韓國秒變Oppa

經過12小時航程，行仔、羊羊抵達韓國仁川，首站行程是到仁川綜合魚市場醫肚。羊羊的流利韓語即時大派用場，負責在街市講價及賣口乖。原來當年羊羊贏得香港電影金像獎最佳男配角獎後，希望有機會到韓國發展，所以一早修讀韓語。他們點了大量海鮮，包括鮑魚、刺身及甚受韓國人喜愛的海腸魚生。但從二人的面部表情估計，他們似乎不太欣賞海腸滑潺潺的質感。

獨嘉瞓過界指南丨謝茜嘉品日本美食

10月17日晚因為時間關係，二人組合已經由仁川來到對面海的日本福岡，嘉姐閃亮登場匯合。作為旅遊達人的嘉姐，竟然遠在日本都有粉絲，被認出要求簽名留念，羊羊及行仔成功「掹車邊」一起加簽。於福岡門司港三人試勻咖喱蛋包飯、烤焗蛋咖喱及香蕉汁。今集羊羊不單有機會狂晒苦練多時的巨胸及六舊腹肌，相對上一輯螢幕初露時，體型有很明顯分別。他同時宣布，終於可以在日本實行一項籌備多時的重大計劃。