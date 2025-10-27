與君渡長歡劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《與君渡長歡》陸劇，有王玉玉、劉曉倩、楊鴿作為編劇，彭薪屹為執導，由何宣林、嚴子賢領銜主演的一套以愛情古裝為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《與君渡長歡》電視劇情大綱

帶著前世被無情背叛的慘痛記憶，許婉寧（何宣林 飾）得以重生歸來。回想上一世，她不僅被渣男丈夫欺騙，更發現自己含辛茹苦撫養多年的孩子，竟然是丈夫與那位「綠茶」小三的私生子，而她自己真正的親生骨肉，早已悲慘離世。

這一世，許婉寧誓言要扭轉乾坤，她一方面要讓欺騙她的渣男賤女付出代價，另一方面則要竭盡所能保護好自己的孩子。就在她展開復仇與守護的同時，命運讓她遇上了正在深入調查「紅鸩香」一案的裴珩（嚴子賢 飾）。兩人從最初的幾番交鋒與試探，到逐漸揭開真相，許婉寧才猛然驚覺，原來她與裴珩之間的深厚緣份，並非始於今生，而是在上一世就早已緊密相連。

《與君渡長歡》播出時間｜最新追劇日曆

《與君渡長歡》電視劇幾時播?《與君渡長歡》於10月27日播放，一共有24集，由騰訊視頻播放。會員首周一至周四中午12點更新碼集，首更6集，周五起每日更新1集。 11月12日起，非會員每日更新2集。

《與君渡長歡》演員

何宣林 飾 許婉寧

重生主母，清醒果斷，步步為營復仇。

嚴子賢 飾 裴珩

冷面督主，權傾朝野，暗藏深情。