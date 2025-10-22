乒乓︱樊振東回國備戰全運　新東家落敗仍獲譽魔術手　陳夢亦復出

德甲乒乓球聯賽第5輪賽事，中國乒乓球名將樊振東領薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken TT）作客雲達不萊梅，樊振東在首場單打意外不敵世界排名190的阿古利，但他之後在第二場單打成功擊退對手，更在一次回球中獲德甲官方頻道讚賞為「魔術手」。

今輪比賽後，他已回到中國備戰全運會，首度為上海出戰，並力爭個人第6面全運會金牌。



樊振東即使未能領薩爾布呂肯贏波，仍獲讚為「魔術手」。（Getty Images）

德甲榜首戰落敗 樊振東仍獲譽「魔術手」

樊振東在德甲賽場愈戰愈勇，作客雲達不萊梅的榜首大戰雖在首場單打以1：3不敵巴拉圭的阿古利（Marcelo Aguirre），但他成功在第二場單打直落3局擊敗來自瑞典的科克（Mattias Falck），一度為薩爾布呂肯大分追成2：2。

可惜決勝一戰的男雙敗陣，薩爾布呂肯以2：3落敗，暫列聯賽榜次席。未能帶領球隊再勝一仗，樊振東仍獲德甲官方頻道上載一記回球影片，大讚他是「魔術手」，影片獲中國央視轉載，並讚揚他「極致的專注帶來高質量回球，他就像一位魔術師，總能打出神仙球，他是不是真的會魔法？」

樊振東已回國備戰全運會。（Getty Images）

已回國備戰全運 首度代表上海力爭個人第6金

根據內地媒體報道，樊振東目前已回到中國，備戰全運會。樊振東在過去3屆全運會共獲5面金牌，包括2面男單、2面男團和1面男雙金牌，是現役選手中全運會金牌數目最多一人。

2013年16歲的樊振東首戰全運，代表八一隊獲得男團和男雙冠軍，男單決賽3：4僅負馬龍獲銀牌；2017年他和周雨拍檔衛冕男雙金牌，男單再次晉身決賽，卻依然不敵馬龍奪亞，男團、混雙皆摘銅，個人獨得1金1銀2銅。

樊振東上屆全運代表廣東隊連奪兩金。（新華社）

八一隊解散後 上屆代表廣東奪兩金

之後隸屬解放軍的各支「八一隊」不再參加全國綜合體育運動會和單項賽事，樊振東所屬的八一乒乓球隊更宣布解散。2021年全運樊振東改為代表家鄉廣東出戰，男團決賽先後擊敗王楚欽和馬龍，領廣東隊3：1擊敗北京封王，男單賽事連奪兩屆金牌的馬龍為專注男團和男雙兩項下，退出單打賽事，樊振東順利在決賽擊敗山東隊的劉丁碩，終於一嚐全運單打冠軍滋味。

不過樊振東在11月上演的第15屆全運會不再代表廣東，上海在2022年通過人才引進計劃，邀得樊振東強勢加盟。今屆他會夥拍許昕，為上海力抗擁有馬龍和王楚欽的北京隊，以及舊拍檔林高遠在陣的廣東隊，力爭個人第6面金牌。樊振東將出戰男單和男團賽事，同樣因退出世界排名引發熱議的兩屆奧運冠軍陳夢，則會為山東隊出戰女單及女團項目。

全運會乒乓球球星分佈：

上海隊

樊振東（男單、男團）、許昕（男團）



北京隊

馬龍（男團）、王楚欽（男單、男團）



廣東隊

林高遠（男單、男團、混雙）



河北隊

梁靖崑（男單、男團）、孫穎莎（女單、女團）



海南隊

林詩棟（男單）



黑龍江隊

王曼昱（女單、女團）



遼寧隊

侯英超（男團）、王藝迪（女單、女團、混雙）、陳幸同（女單、女團、混雙）



山東隊

陳夢（女單、女團）



江蘇隊

蒯曼（女單、女團、混雙）

