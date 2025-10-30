TVB明年推8大新劇+14個綜藝節目　訂造中年人版《女神配對計劃》

TVB於10月28日舉行《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》，逾80名藝員盛裝出席，場面熱鬧，當日除公布了8大重頭劇集外，還同時公布了將於翡翠台推出的14大全新綜藝節目。盛況將輯錄成特備節目《TVB同行新世代節目巡禮2026》，並於11月8日晚翡翠台8時30分播映。



《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》除公布了8大重頭劇集，還同時公布了將於翡翠台推出的14大全新綜藝節目（排名不分先後）：《女神配對計劃2》、《鑽石戀愛計劃》、《空運世一》、《他們的澳洲駕期》、《周遊人生》、《江湖見2》、《創造．星援團》、《神秘顧客》、《尋歡作樂的姐姐》、《渣男記》、《走過歷史大地》、《唱錢》、《「型」戰50＋》、《中年好聲音4》。

在14個全新公布的綜藝節目中，載譽回歸的分別有現正密鑼緊鼓籌備的《女神配對計劃2》、《江湖見2》，以及已開始製作的《中年好聲音4》。來到第四季的《中4》，在巡禮活動中釋出的宣傳片依然滿是Gimmick、相當吸引，除了玩到相當大～型的「盲選」賽制外，今季還加插了兩個全新賽區—「美加澳賽區」及「TVB藝人賽區」；而為配合「盲選」賽制，所有參與藝人首次演唱時均會戴上不同款式的「動物面具」，勁有記憶點。另在剪輯出來的精選片段中，《中年》奄尖王對新一屆參賽者質素似乎相當滿意，更說了一句：「上季有大魔王，今季呢個頭號殺手大家完全要避開」，引爆期待中。

由「最強旅遊CP」洪永城、黃翠如闊別7年再度合體炮製、香港首個AI歷史旅遊節目—《走過歷史大地》亦相當特別。洪永城與黃翠如在節目中將化身AI旅遊達人，打破地域界限、跨越時空，探索以AI重塑的歷史世界。在日前播放的宣傳片中，二人不但齊齊走進歷史，還以不同年代的造型出現、及做很多觀眾意想不到的事情，包括興建金字塔、化身戰地記者（仲要係型嗰隻）及與歷史人物對話等，新鮮感爆棚。

同樣搶盡眼球的，還有由麥玲玲、何依婷、林凱恩、何沛珈、吳若希、戴祖儀、游嘉欣主持的《尋歡作樂的姐姐》。據知這班姐姐將走訪上海、深圳、廣州等地「尋歡作樂」，除了有美食和靚景，還有多不勝數的小鮮肉。宣傳片所見，吳若希、戴祖儀及游嘉欣先後被一批又一批的「爆肌小鮮肉」包圍之餘，雙方之間還有不同花款的親密接觸，包括公主抱、後環抱、多人按摩、壁咚、糖黐豆健身及波波池派對，保證尖叫指數爆燈！

無綫還會繼續挑戰全新類型的綜藝節目，當中包括《唱錢》及《神秘顧客》。有別於一般歌唱節目，互動音樂Game Show《唱錢》融合了唱歌及Game Show元素之餘，還增設了觀眾互動環節，而且對於演唱的評分標準亦是突破傳統，只會著重考驗「音準」和「節奏」。宣傳片中提及為了更準確分析邊個最啱Beat，製作組籌備經年、先後找來各個專業團隊、工程部及郭偉亮研發專業音準分析系統，製作認真。

而《神秘顧客》主持江美儀則會化身幕後玩家「Mean姐」，派出小鮮肉「試服（伏）員」到食店深試環境、食物及服務態度，期間「試服（伏）員」還會遵從美儀姐Order搞搞震。節目具食花生價值之餘，還能向觀提供貼地又真實的「食買玩」意見。

新一輪綜藝節目還有不少真人騷項目，除先前提及的《女神配對計劃2》，還有《鑽石戀愛計劃》、《創造．星援團》及《「型」戰50＋》；當中瞄準中年人而設的全新戀愛真人騷《鑽石戀愛計劃》，將召集全球35歲或以上的單身男女，卸下熟齡包袱重拾年輕時戀愛感覺，隨即與《女神2》齊齊在網絡引發熱討；對於再有不同類型的戀綜推出市面，網民熱切期待，並紛紛留言期待現身《女神2》及《鑽石》心水人選，包括（排名不分先後）：李施嬅、陳星妤、劉佩玥、倪嘉雯、張㬢雯、戴祖儀、姚子羚、郭柏妍、馮盈盈、麥美恩、宣萱、佘詩曼、劉佩玥、朱晨麗、細細粒。

至於無綫新聞台（83台）推介的節目則有《無窮之路V智行無疆》，主持陳貝兒和團隊會走過中國十多個省市，見證中國科技掘起之路，深入最尖端科技重地，探索AI、機械人、無人機等高端技術與應用，令人期待。

1.《女神配對計劃2 》

自首季引爆全城熱話後，《女神配對計劃2》將全面升級，繼續由「金牌媒人」林盛斌為「城」中女神級藝人公開招親、繼續派花生。想知第2季最新陣容，就要密切留意最新消息。

2.《鑽石戀愛計劃》

尋愛之路從不受年齡限制，TVB將打造為中年人而設的全新戀愛真人騷《鑽石戀愛計劃》，節目將召集全球35歲或以上的單身男女，卸下熟齡包袱，重拾年輕時戀愛感覺！

3. 《空運世一》

主持：洪永城、朱敏瀚、劉穎鏇

香港國際機場是全球航空貨運的重要樞紐，憑藉現代化的貨運設施，配合空運貨站的處貨實力，將全球貨品空運到港。節目將以輕鬆有趣的方式，直闖貨品原產地，深入探索香港空運如何在全球貨運領域達到「世一」的成就。

4.《他們的澳洲駕期》

要考驗友情，最好是計劃一次旅行。《他們的澳洲駕期》為兩批公認的好友 - 黎耀祥、曹永廉、蕭正楠，與吳若希、戴祖儀、丁子朗，度身打造澳洲自駕旅程。透過公路上的朝夕相處，測試彼此的忍耐底線與默契深度，是見證友情能否經得起各種相處式試煉的旅遊真人Show。

5. 《周遊人生》

主持：周奕瑋

周奕瑋加入TVB 20年，於2023年勇奪「最佳男主持」時曾揚言「不要因他人對自己的想像，限制自己的想像」。說到做到的周奕瑋，在節目中將四出尋訪獨特的人生故事，帶觀眾了解不同的人生選擇與態度。

6.《江湖見2》

主持：黎耀祥、麥長青

《江湖見》首季廣獲好評，今次黎耀祥、麥長青兩師兄弟將載譽同行，踏遍浙江、江蘇、河南、湖北、山西、內蒙古、四川、青海及甘肅九省，由東海出發，西遊天下。

7. 《創造．星援團》

以真人騷形式、將有潛力的TVB熱血年輕女藝人，打造成一支前所未見的魅力打氣《星援團》，過程中眾人將經歷嚴格訓練、殘酷淘汰及華麗晉級，保證緊張刺激。

8. 《神秘顧客》

主持：江美儀

一個可能係最持平、最真實的食肆及商戶實測節目！由藝人、素人、KOL、食家以及不同界別專業人員組成的「試服（伏）團」，將以隱藏身份形式光顧大小食肆及商戶，真實體驗店內產品及服務質素，拆解各種坊間評價。主持江美儀將化身「Mean姐」，綜合「試服（伏）團」成員的真實體驗作出評分，為觀眾打造極具參考價值的食玩買指南！

9. 《尋歡作樂的姐姐》

主持：麥玲玲、何依婷、林凱恩、何沛珈、吳若希、戴祖儀、游嘉欣

《尋歡作樂的姐姐》主打滿足觀眾的消費欲望及獵奇心態，發掘女性新興市場。由四位夢幻女子主持北上嚐鮮，走訪上海、深圳、廣州等地，感受時下最受女性歡迎的各式玩意，享受多個第一次的非凡體驗。

10. 《渣男記》

主持：車婉婉、廖慧儀

《渣男記》以真人紀錄片形式製作，刻劃十位女士和渣男種種恩怨糾癡。點解明知渣男都愛上？並會提供專家心理治療，找出方法逃離渣男魔掌、重投人生。《渣男記》亦會旁及香港曾經轟動一時的渣男案，如錢志明，陳健康等，並會著力尋找相關人士。

11.《走過歷史大地》

主持：洪永城、黃翠如

「最強旅遊CP」洪永城、黃翠如闊別7年再度合體炮製香港首個AI歷史旅遊節目—《走過歷史大地》。難得再聚頭，洪永城黃翠如決定以不一樣的方式再次深度旅遊。二人將會化身AI旅遊達人，打破地域界限、跨越時空，探索以AI重塑的歷史世界，了解昔日世界不同地方的風土人情，體驗觸不到的文化風俗，更會與意想不到的人物會面交流！

12.《唱錢》

主持：森美

《唱錢》是一個將音樂與競技結合的節目。參賽者將依歌曲難度通關，比拼音準和拍子，最終有機會贏取最高10萬元獎金！節目不設評委，並以專業音準分析系統（Real-Time Pitch and Beat Analyzer）的實時數據為唯一評分標準。節目分為「明星版」和「素人版」，「明星版」的歌手會為觀眾爭取獎金獎品，而「素人版」的參賽者則會獨自闖關為自己贏取獎金。另節目還加插小編會與線上觀眾即時互動環節。

13.《「型」戰50＋》

全新真人騷《「型」戰50＋》將召集TVB 50歲或以上的「型佬」，透過「才藝表演」、「潮流穿搭」、「競技遊戲」等考驗，多角度呈現他們不一樣的男人「魅」。最後由全民投選心目中的「型佬」代表！

14. 《中年好聲音4》

《中年好聲音》自開播以來深受觀眾喜愛，來到第四屆，《中4》除依然參賽者涵蓋全球追夢人士，包括本地、大灣區及海外地區（包括北美，澳洲，新馬），主持亦繼續由暖心車婉婉擔任。《中4》將於2025年11月正式播出，繼續為全球中年朋友提供實現夢想的舞台。