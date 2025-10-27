聲秀丨穎喬克服失聲「跪地」演出獲好評　布子靚聲仍不敵緣盡決賽

聲秀丨10月26日準決賽下半部分，穎喬Ziva與布子殷的對決上，穎喬Ziva憑藉「跪地」演繹《3AM》獲評審激讚「完全唔造作」，成功鍊贏「靚聲」強敵布子殷（布子），奪得決賽席位。布子遺憾8強止步，無緣終極決賽。



穎喬Ziva跪地演唱《3AM》。（官方圖片）

成功晉身《聲秀決賽 終極聲戰》爭奪冠亞季殊榮的8位學員為（排名不分先後）：胡子貝Matt、馮熙燮Ryan、蕭凱恩Michelle、林潔心Bibi、甄敏芳Jenny、周智敏Emily、穎喬Ziva、柯雨霏Ophelia。

今集搶焦位落在同樣「後勁凌厲」的布子殷（布子）與穎喬Ziva對決，Ziva憑藉甜美外貌和弗爆身形、加上唱歌跳舞樣樣精通，潛藏爆發力不容忽視；今次Ziva突破「搖滾」狂野框框，並成功克服失聲障礙、甜美演繹《3AM》；笑容神態盡是甜美之餘、中後段部分更一度唱至跪地，賞心悅目的驚喜表演獲評審一致好評。陳潔靈大讚Ziva「全All in」：「恭喜Ziva，你嘅設計好好、你嘅Groove好好，你All in 得嚟唔係淨係唱呢首歌，你成個身體All in、你嘅頭髮All in、你膝頭哥都All in埋，全部All in，你真係做得好好。」郭偉亮（Eric Kwok）：「佢唔止曳曳哋、Sweet sweet哋，仲有Sexy，眼神動作完全唔造作，仲好有型。」

穎喬 Ziva《3AM》（官方圖片）

陳潔靈：恭喜Ziva 你嘅設計好好、你嘅groove好好，你all in 得嚟唔係淨係唱呢首歌，你成個身體all in、你嘅頭髮all in、你膝頭哥都all in 全部all in你真係好好做得。（官方圖片）

郭偉亮（Eric Kwok）：佢唔止曳曳地 sweet sweet 地仲有sexy，將佢個性格好舒服地擺咗喺入邊，眼神動作完全唔做作，仲好有型，Rock真係試嘅啫，呢個先係你嘅主菜。（官方圖片）

至於出名「靚聲」的布子，則以一身全白長裙演唱《風的形狀》，清澈的聲線、配以感覺猶如在半空中自由滑翔的高音，同樣獲得評審好評。郭偉亮：「布子把聲係好特別，好似一個飛機喺天空上面鎅過一個Trail咁，呢個係你必殺技。」最終成功玩蛻變的Ziva以4：1鍊贏布子，而布子最終因獲得評審團最少票數而被淘汰，未能晉身決賽。

布子《風的形狀》（官方圖片）

陳潔靈：布子你把聲好好聽，仲有好多空間。（官方圖片）

郭偉亮（Eric Kwok）：布子佢把聲係好特別，好似一個飛機喺天空上面鎅過一個trail咁，呢個係你必殺技。（官方圖片）

雖然8強止步、但布子並未因此氣餒、反而感激《聲秀》這個舞台：「我一路都覺得自己冇失去咗啲乜嘢，我一路覺得自己賺咗，我由海選行到依家其實每一步都係成長、每一步都係吸收，好多謝評審對我嘅評語教咗我好多嘢，好多謝譚哥（導師譚耀文）幫咗我好多，無論台風上、演繹上，又或者心理上都幫咗我好多。」譚耀文亦真誠勉勵布子：「大家都見證到你一路嘅進步、唱歌你嘅range係好闊嘅…冇辦法啦人生就係咁，今日唔代表你係完結，You are the best.

今集馮熙燮Ryan、蕭凱恩Michelle、甄敏芳Jenny、布子殷（布子）落入危險區，最終布子遺憾被淘汰。（官方圖片）

導師譚耀文真誠勉勵布子。（官方圖片）