巨塔之后丨陳展鵬遭劉佩玥掌摑　阿Moon用40秒切3種情緒撕心爆喊

《巨塔之后》是由無綫與優酷聯合出品，逢周一至五晚八點半翡翠台播映的台慶劇，10月27日至31日晚八點半在翡翠台播出最後五集。10月29日晚一集中，劉佩玥施展「超絕硬巴掌」摑到陳展鵬臉都側埋，其後40秒切換3種情緒兼撕心裂肺式爆喊 ，令觀眾大呼：「睇到肉痛」；陳煒難忘病榻攤牌戲，激讚宣萱「最識用眼神做戲的女主角」。



劉佩玥施展「超絕硬巴掌」摑到陳展鵬臉都側埋。（官方提供圖片）

《巨塔之后》是由《新聞女王》系列鍾澍佳總監製、《逆天奇案》系列陳志江監製、梁敏華總編劇，主要演員有—領銜主演：宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥；特別演出：鍾鎮濤、湯鎮業、馬國明、蕭正楠；主演：吳若希、張頴康、蔣家旻、陳楨怡、黃庭鋒、謝雪心、吳岱融、林景程等。

《巨塔之后》結局周劇情浪接浪，10月29日晚一集更是高潮迭起。方欣（陳煒飾）肺腺癌情況轉差，更突然暈倒，幸得董一妍（宣萱飾）及時急救，而方欣亦向一妍招供，在關鍵時刻叫停炸毀進濤飛機計劃，然而已太遲……董一妍得到飛機起飛前片段，見一神秘男子下達指令，一妍懷疑該神秘男子就是令飛機失事墜毀的真兇。另一方面，文以珈（劉佩玥 Moon飾）逕自尋找線索盼幫到父親文金榮（吳岱融飾），同時發現戴德橋（陳展鵬飾）原來一直身在香港，似是刻意避見自己，於是直踩上德橋辦公室和德橋對質。而一段披露掩飾醫療事故的錄音流出，更令明塱醫院變得聲名狼藉……

巨塔之后丨陳展鵬硬食阿Moon狠摑

10月29日晚文以珈和戴德橋的攤牌戲成全集焦點。德橋面對以珈踢爆自己摧毀明塱醫院的陰謀，更是飛機失事的兇手時，依然毫無懼色：「我冇咩需要同你再交代……我今次見你係想同你講，我哋以後唔好再見」、「係意外，或者報應囉！係你阿爸親口承認殺咗我阿哥，宜家個天要佢女婿同佢個孫代佢還債！」語氣極盡輕蔑，尤其當德橋提及老公啟聰（蕭正楠飾）和兒子均遭自己毒手時，更逼得一向冷靜的以珈情緒激動狠摑德橋：「真係你……我當你係我最好嘅朋友，我冇諗過你會因為報仇而利用我，更加冇諗到，你會係殺死我老公，同埋我個仔嘅兇手！」阿Moon「超絕硬巴掌」力度之大更令展鵬的頭側向一邊，觀眾大讚：「應該是真摑吧，展鵬臉都歪了」、「兩個都很專業」。

阿Moon事後亦在社交平台分享感受：「這一場……好難，就算有多傷心，有多悲憤，有多怨恨，都不可以留一滴眼淚，在殺我家人的兇手面前，不可以處於下風，但面前這個人卻是我認識很多年的朋友，是家人以外我以為最可以相信的人，如今，一切都回不去了……」

巨塔之后丨劉佩玥40秒切3種情緒撕撕心爆喊

其後以珈在車上激動嚎哭同樣令觀眾心痛。以珈回想起老公和兒子被自己最好的朋友下毒手，先是步履不穩走回車廂，到逐漸消化殘酷事實，最後崩潰大哭。阿Moon在短短40秒內展現3種情緒變化，由被真相震撼，到消化，再到釋放情緒嚎啕大哭，我見猶憐，觀眾亦戥Moon痛心：「每一集都要令觀眾咁肉赤」、「阿Moon好可憐，最好的朋友害自己失去了老公和兒子」、「給阿Moon一個擁抱」。

陳展鵬和劉佩玥過往在多部劇集合作過。首次在2016年播出的《城寨英雄》合作，二人是朋友關係；其後在《超能使者》中，二人關係更進一步，由朋友關係進展至夫妻關係，然而《超能》劇中二人關係不佳，而阿Moon在劇中更因與陳展鵬起爭執，滾下樓梯傷重而亡，迎來Bad Ending。而在《隱門》中，展鵬和阿Moon飾演互無血緣，但互相扶持的兄妹，兄妹情同樣令觀眾動容。

巨塔之后丨陳煒難忘病榻攤牌戲

另外，每次登場必定引起熱話的「煒萱CP」宣萱和陳煒，10月29日晚一集再度交鋒同樣精彩。方欣自知患上肺腺癌，情況逐漸轉差，因此快馬加鞭勾結明塱醫院地皮擁有人鄭九（蔡國慶飾）賣地予自己，讓自己掌控明塱醫院，卻未料自己先倒下。然而方欣虛弱躺在床上，仍不改其「復仇女王」本色拋出狠話：「你咪以為你做咗我救命恩人，我會放過明塱，我條命一定會長過明塱！」面對一妍痛心質問，方欣回想當時臨崖勒馬，打算叫人拆除飛機上的炸彈阻止災難發生，卻為時已晚。最後方欣合上眼緩緩流出眼淚，充份演繹「復仇女王」都有不屈和軟弱的一面。

其實陳煒早前受訪時，曾表示此場是她印象最深刻的一場戲：「嗰場戲我瞓咗喺病床上面，大家互相揭盅到底係咩事。」對於首次和宣萱合作，煒哥更表示夢寐以求：「從來冇諗過可以同宣萱合演一套劇，兼做互相鬥爭嘅角色。」而煒哥更稱宣萱是「最識用眼神做戲的女主角」。