聲秀丨TVB高層為8強打氣贈TVBuddy公仔　穎喬笑言：即刻掛喺個袋

《聲秀》8強正式誕生（排名不分先後）：甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia；8名學員將於11月2日晚8點舉行的決賽《聲秀決賽 終極聲戰》中一決高下、爭奪《聲秀》冠軍殊榮，屆時翡翠台將全程直擊整件盛事。



TVB一眾高層親為8強打氣，獲贈TVBuddy孖公仔紀念掛飾大家都愛不釋手。（官方提供圖片）

由陳懿德主持的《聲秀決賽 終極聲戰》將以「廣東歌 代表我」為競賽主題，冠軍得主將可以獨得10萬元獎金！決賽除有7大重量級專業評審（排名不分先後）：陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並依然設有KOL及DJ 評審團評分，確保誕生最公平賽果。另為時約兩星期的「狂撐學員‧狂Loop純享」活動，將於決賽當日下午6時截止，屆時8位學員的累積播放次數將直接影響8強決賽當晚總積分及排名；截止10月30日為止，胡子貝、甄敏芳及周智敏暫穩佔「狂撐學員‧狂Loop純享」頭三甲位置，排名不分先後。

聲秀丨TVB一眾高層親為8強打氣

另10月30日晚8強雲集電視廣播城密鑼緊鼓為決賽綵排，電視廣播有限公司行政主席許濤JP率領一眾高層，包括：總經理 (商務營運)蕭世和、財務總裁李福來、助理總經理 (企業傳訊)黃德慧、TVB MUSIC GROUP LIMITED行政總裁張仲恒專誠前往探班、為8強學員打氣。雙方先進行了簡單的自我介紹，其中三大熱門胡子貝、甄敏芳及柯雨霏自我介紹期間略顯害羞，至於「大魔王」馮熙燮則揮灑自如。主席與一眾高層還向8強學員派贈了可愛的TVBuddy掛飾紀念品，8位學員即時童心大發大讚可愛，穎喬更笑言：「我要即刻掛喺個袋。」

最後許濤勉勵8強學員決賽當晚最緊要享受及放鬆：「我想講參加今次比賽，係一個好好嘅Life Experience，同埋都希望大家識到好多好好嘅朋友，呢個都係我哋作為平台、想帶畀大家嘅Extra嘢」、「結果真係冇人知會點，祝你哋個個好運，盡咗力就No Regret」、「記住要放鬆同埋Enjoy舞台。」

聲秀丨8強學員成長歷程＋Profile

1. 穎喬Ziva克服失聲困局後勁凌厲

在準決賽中將《3AM》唱到歌人合一的穎喬Ziva，臨近決賽前夕絕對是越戰越勇，即使面對嚴重失聲這個困境，仍能在舞台上獻上悅耳歌聲、超強感染力及自信台風，後勁凌厲、不容忽視。擁有丹麥和西班牙血統的Ziva，跳唱能力出色。

據悉穎喬的媽媽以前亦曾參加過音樂比賽，但因受挫而不想女兒成為歌手；但這點並未有撲熄Ziva對音樂和舞台的熱愛，堅持追夢。翻看Ziva IG，除有不少性感美照，還有不少熱舞及唱歌短片，包括《一生幸福》、《海闊天空》、《記得》、《紅綠燈》等，其中清唱版《命硬》更獲網民留言大讚：「我這輩字聽過最美的歌聲」。

2. 周智敏Emily 「危險區強人」升呢變「黑馬」

Emily在比賽後段成功跳出舒適圈、突破固有的乖乖女形象，以超強女人「魅」大跳性感椅子舞演繹《烈女》，令人眼前一亮，並因而後來居上成功躋身「狂撐學員‧狂Loop純享」頭三甲，絕對有潛力以黑馬姿態跑出。值得留意的是，Emily在前期到中段比賽期間因不斷跌入危險區，有《聲秀》「危險區強人」之稱，如今成功「翻盤」未來可期。

現年20歲的周智敏Emily，於英國讀完中學後，為夢想放棄澳洲大學offer返港，現於浸會大學流行音樂系進修。從小學習跳舞、彈吉他的Emily，視梅艷芳為偶像，並曾奪「歌手的誕生大賽2024」季軍。

3. 胡子貝Matt一級顏值+聲樂底能力值勁屈機

近年才開始學習廣東話的Matt，憑藉地獄式努力練習，於比賽中演繹了多首成功引發熱議的廣東歌曲，包括《隱形遊樂場》、《靈魂相認》、《沙龍》及《下次愛你》等，超強唱功加上一級顏值，人氣及熱度由頭帶到落尾，能打入「狂撐學員‧狂Loop純享」頭三甲可說意料之內。

Matt現為香港城市大學建造管理研究應屆研究生，籍貫江蘇，雖然本身不太懂得講廣東話，但卻因為鍾情偶像張敬軒、決心要在廣東歌樂壇創出一片天！Matt擁有扎實聲樂底子，5歲開始學習鋼琴，並報讀過多個與音樂相關的興趣班。高中時期，Matt曾與志同道合的朋友組成樂隊，投身音樂創作與表演；升讀大學後，更加入合唱團，並因而獲得遠赴北京、韓國、新西蘭等不同演出機會，累積了豐富的合唱及舞台經驗。Matt擁有內地認證的十級鋼琴資歷，曾嘗試作曲，並於「第31屆十大歌手」歌唱比賽中勇奪冠軍，音樂造詣及實力不容小覷。

4. 馮熙夑Ryan唱功備受評審導師一致肯定

被譽為《聲秀》大魔王的Ryan，在比賽進程中先後演繹了多首出色作品，包括《用背脊唱情歌》、《不來也不去》、《伸縮自如的愛》、一度獲封「少年陳奕迅」之餘，唱功亦一路以來贏盡導師及各大評審的肯定！

現年26歲的Ryan，擅長拉奏大提琴，學術背景令人眼前一亮；Ryan遠赴澳洲留學，並在大學完成了物理治療（Physiotherapy）的專業學位。Ryan在課餘和畢業後的時間一直堅持兼職做餐廳駐唱歌手，原因是純粹想享受來自台下觀眾的掌聲，足見熱愛程度。

5. 甄敏芳Jenny「顏值擔當」百變靚爆造型屢獻熱話

Jenny以甜美外型及親和力成為人氣女學員，是《聲秀》一路以來舉足輕重的「顏值擔當」；除了甜美的歌聲感動網民，多款舞台衣著均成功引發熱議，當中包括在準決賽中穿上的透視晚裝裙、及《Chotto等等》戰衣。為了參加《聲秀》比賽，Jenny勇敢獨自來到香港生活，並在導師蘇永康鼓勵及照顧下，跳出舒適圈演繹了不同風格的歌曲。

Jenny剛畢業於澳門大學並完成教育課程。自小接觸廣東歌，並覺得廣東歌的歌詞「好靚」。性格方面因為怕醜缺乏自信的Jenny，由於會經常否定自己，故中三時故起勇氣參加了人生第一次流行歌唱比賽，與朋友一起獻唱《你是你本身的傳奇》，並很想證明自己得到別人的認同及讚揚。

6. 柯雨霏Ophelia頭炮比賽曲獲90分成《聲秀》高分王

外表甜美的Ophelia，於海選期間獲封「陳瀅2.0」，在比賽期間亦顯示了驚人的實力，首個個人舞台已憑《回憶半分鐘》勇奪90分超高分，成功打響頭炮。不止一次勇奪9字頭高分數的Ophelia，在《聲秀》有「高分王」之稱；以「聲音像清泉」見稱的她，於準決賽上半場因獲得最高分數，成功獲得直入決賽名額，實力超強。

Ophelia 剛畢業於香港城市大學，修讀媒體與傳播系的她，雖曾不止一次榮獲校內歌唱比賽冠軍，並於小學開始已是歌唱比賽常客，但原來她對自己唱歌天份的信心、是來自一直力戰各大歌唱比賽舞台時所獲得的正評及迴響；就連今次參加《聲秀》的決心都是「因緣際會」：「原本以為自己係甘於平淡嘅人，每日朝九晚六，睇完《聲秀》招募片，就無端端鼓起莫名嘅勇氣報名，突然覺得自己係時候改變。」

7. 蕭凱恩Michelle鋼琴歌唱比賽獲獎無數

Michelle與Matt一樣有聲樂根底，是《聲秀》中的「靚聲王」。具備豐富音樂底蘊的Michelle，無論鋼琴或是歌唱比賽均獲獎無數，更是首位報考DSE音樂科的失明人士。Michelle 2016年考入香港中文大學音樂系，2020年獲選香港十大傑出青年！由古典音樂轉戰流行曲的Michelle，參賽格言是「雖然我眼中漆黑一片，但我內心充滿色彩」。

8. 林潔心Bibi歷盡高山低谷靠超勤力「地獄式練習」突圍

Bibi在比賽期間走過了高山低谷，一時高分一時失準的她，近期憑著「地獄式瘋狂練習」及打不死精神，以「黑馬姿態」成功踏上《聲秀》決賽舞台。Bibi現於廣州修讀法律，除了喜愛唱歌，亦有不少戲曲演出經驗。兩年前起，Bibi於IG上載了不少Busking影片，現場唱功穩定。