聲秀丨胡子貝「張敬軒Battle」唱到眼眨淚光　陳潔靈大嘆好難揀

《聲秀》將於10月26日晚8點翡翠台播出準決賽下半部分，準決賽將淘汰1名學員誕生終極8強，並於11月2日晚8點舉行的決賽《聲秀決賽 終極聲戰》中，爭奪冠亞季殊榮。10月19日晚一集中，胡子貝與馮熙燮高難度「張敬軒Battle」勢均力敵，讓陳潔靈大嘆好難揀！



胡子貝與馮熙燮高難度「張敬軒Battle」勢均力敵，讓陳潔靈大嘆好難揀！（官方提供圖片）

聲秀丨「狂撐學員‧狂Loop純享」新推

為了增加觀眾及網民參與度，製作組自10月19日晚開始，舉行了名為「狂撐學員‧狂Loop純享」活動。9位學員在準決賽比賽片段的純享版（共兩首歌曲），將上載「TVB綜藝Youtube」頻道及myTV SUPER《聲秀》專區，供觀眾及網民無限Loop，製作組將綜合8位決賽學員於兩個平台的影片播放次數總和得出排名，並根據排名高低給予每位學員一個分數；相關分數將直接影響8強學員決賽總積分及賽果，活動將於決賽當晚黃昏6點截止。

聲秀丨「狂Loop純享」歌單曝光

10月19日晚釋出的9首「純享版」歌曲為（排名不分先後）：甄敏芳Jenny《空港》、蕭凱恩Michelle《粉紅色的一生》、周智敏Emily《烈女》、⁠胡子貝Matt《老派約會之必要》、林潔心Bibi《等一個他》、穎喬 Ziva《驗傷》、馮熙燮Ryan《伸縮自如的愛》、柯雨霏 Ophelia《沙門》及布子殷（布子）《潛龍勿用》。

製作組公布了準決賽下半場—第二回合的比賽歌單（排名不分先後），分別是胡子貝Matt《靈魂相認》、馮熙燮Ryan《騷靈情歌》、蕭凱恩Michelle《青春常駐》、林潔心Bibi《絕》、甄敏芳Jenny《山林道》、周智敏Emily《我本人》、布子殷（布子）《風的形狀》、穎喬 Ziva《3AM》；至於因在第一個回合表現最佳、而直接進級決賽的柯雨霏Ophelia，亦會在第二回合比賽開始前獻唱預先準備好的「必殺歌」《末日》。相關歌單排除被淘汰的學員後、將全數上載「TVB綜藝Youtube」頻道及myTV SUPER《聲秀》專區。

值得留意的是，本集VS名單將由學員自行決定，準則是最高分的學員有權選擇VS對手，令比賽更多變數兼更刺激。今集五位評審（排名不分先後）繼續是陳潔靈、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy），五人將撳燈選擇心水，燈數較多學員可直接晉身決賽、燈數較少學員則要跌入危險區。當4名落敗學員齊集危險區後，5位主評審、及製作組特別邀請的KOL及DJ評審團將進行投票，票數最低的1位學員將會離開《聲秀》舞台。

聲秀丨胡子貝唱到眼濕濕 陳奐仁聽到舉高手

本集其中一個焦點，絕對是兩名男學員Matt及Ryan的「張敬軒Battle」，由於Ryan在上集的得分是8位中最高一位，所以他有優先選擇權，而他一來便選擇了「顏值擔當」子貝；子貝對於被選中雖有點愕然，但出場前仍不忘大拋熱血Bite：「選誰都是一樣，我覺得留下作品是最重要的事情。」期望在準決賽最後一戰突破「Over、正統、講究」框框的子貝，這次決定以自己覺得最自然的方式演繹《靈魂相認》，並加插自彈自唱Opening；全情投入的子貝、唱到尾段一度眼泛淚光，感染力爆棚，評審陳奐仁也一度陶醉至高舉雙手表示欣賞。至於唱功早已備受肯定的Ryan，全程輕鬆大玩飆音及真‧假音轉換，加上揮灑自如的ad lip，戰鬥力驚人。

由於Matt與Ryan勢均力敵，令評審Miss Chan Chan高呼好難揀：「Ryan高音好好聽，子貝你一嚟彈琴就攞我命，白馬王子咁，真係彈得好好，你係touched到我。」陳奐仁：「子貝，你個開頭係接近完美，其實係完美。」Randy：「Ryan好高水準，用聲同Pitch都好好。子貝嘅Free tempo真係令我投入咗你嘅世界裏面。」到底這兩位同樣接受過張敬軒本尊親自指教的兩名學員，最終誰勝誰負？敬請密切留意10月26日晚8點播出的《聲秀》。